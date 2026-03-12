Voor staat een bijzondere wedstrijd op het programma. PEC Zwolle neemt het vrijdagavond op tegen FC Groningen, de club die hem dit seizoen verhuurt. In gesprek met FCUpdate blikt Oosting vooruit op de wedstrijd en wordt hij gevraagd naar zijn toekomst: ziet Oosting zichzelf volgend seizoen ook nog in Zwolle voetballen?

In het interview met journalist Sander Kamphof vertelt Oosting dat hij uitkijkt naar het duel van vrijdagavond. "Ja, natuurlijk. Ik kijk eigenlijk uit naar elke wedstrijd, maar het maakt het wel speciaal dat ik officieel nog van Groningen ben. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik in elke wedstrijd evenveel zin heb."

Oosting is dit seizoen een vaste waarde bij PEC. Hij kwam tot vier doelpunten, waaronder één in de vorige ontmoeting met Groningen (2-2 op 23 november). De linkspoot heeft het goed naar zijn zin in Zwolle. “Het gaat natuurlijk altijd gepaard met de speelminuten die je krijgt. En die krijg ik hier veel. Dus ik ben op dit moment gewoon heel blij."

De belangen zijn groot voor PEC. De club wacht al vijf wedstrijden op een overwinning in de Eredivisie. Met 29 punten is PEC nog niet veilig, maar bij een reeks goede resultaten kunnen ook de play-offs om Europees voetbal nog in beeld komen. “Als we morgen niet winnen, wordt het gat natuurlijk wel groter. Maar we krijgen nog genoeg thuiswedstrijden waarin we goede resultaten kunnen halen."

© Imago

"Ik denk dat je in de Eredivisie op dit moment tegen niemand kansloos bent, misschien PSV van dit jaar uitgezonderd”, vervolgt Oosting. “Wij zien overal kansen en willen heel graag omhoogkijken. We staan er met z’n allen positief in en gaan er alles aan doen om dat ook voor elkaar te krijgen." Met de huidige dertiende plek neemt hij dan ook geen genoegen. “Ik denk dat als je het aan onze technische staf en directie vraagt, dat we altijd omhoog willen kijken. Dat hebben we ook uitgesproken. We willen het hoogst haalbare halen.”

Contact met FC Groningen

Oosting heeft een contract tot medio 2027 bij Groningen, dus keert hij in principe terug na dit seizoen. PEC heeft echter een optie tot koop. Oosting ziet een langer verblijf in het MAC³PARK stadion wel zitten. “Of het realistisch is dat die optie wordt gelicht? Ik denk dat die er anders niet in had gestaan. Maar eigenlijk ben ik een beetje de buitenstaander in die situatie, hoe gek dat ook klinkt."

"Ik heb daar op dit moment niet zoveel over te zeggen. Ik wacht het gewoon af. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin en dat weten ze ook. Ik hoor vanzelf of het ja of nee wordt, en dan zien we wel verder”, zegt Oosting.

© Imago

Veel contact met Groningen-trainer Dick Lukkien heeft Oosting niet. “Nee, ik heb vooral contact met de kok van Groningen. Daar kon ik altijd heel goed mee opschieten en daar dronk ik elke dag een koffietje mee. Daarnaast heb ik de laatste week nog met Stije (Resink, red.) gesproken, vanwege zijn rotblessure. Met die jongens heb ik vooral contact.”

Resink heeft een kruisbandblessure opgelopen. “Zo’n blessure is eigenlijk het zwaarste wat je als voetballer kan overkomen. Ik heb het zelf ook helaas gehad, dus we hebben het daar even over gehad. Ik kan goed met hem opschieten, dus ik dacht: ik bel hem even. Dan praat je vooral over hoe de toekomst eruitziet en wat zo’n blessure voor hem betekent. Het zijn natuurlijk geen leuke dingen, maar het is wel fijn om er even over te praten. Misschien kon ik hem een beetje helpen.”

Band met vader Joseph Oosting

Thijs Oosting is de zoon van Joseph Oosting, die na drie nederlagen in de eerste vier competitieduels werd ontslagen bij FC Twente. Inmiddels staat hij voor de ploeg bij Antwerp FC. Het contact tussen vader en zoon is goed. “Ik kijk elke wedstrijd van hem en hij kijkt elke wedstrijd van mij”, zegt Thijs. “Na afloop hebben we altijd even contact en door de week ook wel. We hebben veel contact en dat zal ook zo blijven.”

“In het voetbal kan het heel snel gaan”, weet hij. “Bij Twente haal de hoogste klassering in jaren en ga je Europees verder, en een half jaar later lig je eruit. Zo kan het lopen. Ik ben wel blij dat hij nu bij Antwerp zit en daar goed is begonnen. Hopelijk kunnen ze het seizoen mooi afsluiten met een goede klassering. We weten allebei hoe het werkt in het voetbal, maar ik ben vooral blij dat hij nu weer goed op zijn plek zit.”