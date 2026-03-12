De NOS kan geen commentator sturen naar alle wedstrijden op het WK. Veel wedstrijden zullen vanuit Nederland worden becommentarieerd, zo maakt NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp bekend in een interview met Voetbal International.

Van der Wulp wijst op de 'grote hoeveelheid wedstrijden' en de 'druk die op ons budget staat'. Bovendien worden veel wedstrijden in de groepsfase ’s nachts gespeeld (Nederlandse tijd), waardoor het aantal kijkers laag zal liggen. Toch spreekt Van der Wulp van een 'lastig besluit'. "Het is een breuk met hoe we het gewend zijn te doen op een WK."

Ook de radioverslagen zullen lang niet allemaal gedaan worden door een commentator ter plaatse. Bij de wedstrijden van het Nederlands elftal zal wel minstens één radiocommentator in het stadion aanwezig zijn. “Mogelijk ondersteund door een analist bij de presentator in de studio in Hilversum”, zegt Van der Wulp.

Een andere wijziging ten opzichte van voorgaande toernooien zijn de reclameblokken tijdens de wedstrijden. Iedere wedstrijd kent twee drinkpauzes van 3 minuten, waarin maximaal 2 minuten en 10 seconden mag worden weggeschakeld voor reclame. De omroepen kiezen zelf of ze daar gebruik van maken en de NOS zal dat gaan doen.

Van der Wulp hint er wel naar dat het ultrakorte reclameblokken worden, die minder lang zullen duren dan de maximaal toegestane duur. “Wij zijn nog aan het kijken hoe we daar precies mee omgaan, maar dat wordt wel iets nieuws: een snel reclameblok van een minuut. Kijkers zullen er waarschijnlijk aan moeten wennen. Wij zelf ook trouwens.”

“Voor ons als publieke omroep voelt dat vreemd en moeilijk, want wij zijn van origine niet op commercie gericht. Maar tegelijkertijd begeven wij ons op een commerciële markt met hele dure rechten. En op deze manier ‘verdienen’ we ook iets terug van dat geld, zodat dat niet allemaal van de belastingbetaler hoeft te komen, maar er ook bedrijven zijn die meebetalen. En ons geeft het in de rust iets langer de tijd voor analyse”, aldus de hoofdredacteur.