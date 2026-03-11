Live voetbal 1

Oranje-oproep Micky van de Ven in gevaar, vreest Hélène Hendriks

Hélène Hendriks ziet dat Micky van de Ven een lastige periode doormaakt. De verdediger van Tottenham Hotspur vertolkte een negatieve hoofdrol tijdens de horrorwedstrijd tegen Atlético Madrid dinsdagavond in de Champions League (5-2). De presentatrice twijfelt of de Nederlander zich zorgen moet maken over een oproep voor Oranje, al is dat volgens Danny Blind geen item.

Tottenham verkeert in de eigen Premier League in degradatienood, maar kende dinsdagavond ook nog eens een rampzalige avond in de Champions League. Binnen 22 minuten stonden The Spurs op een achterstand van 4-0, mede dankzij twee blunders van doelman Antonín Kinský en één van Van de Ven.

De verdediger van de gevallen Engelse grootmacht stond aan de basis van de 2-0 van Antoine Griezmann toen hij ongelukkig uitgleed op de grasmat. De wedstrijd wordt nabesproken tijdens de Ziggo Sport-voorbeschouwing op het duel tussen Bayer Leverkusen en Arsenal.

Blind: 'Zijn positie in het Nederlands elftal is stevig'

“Hij heeft het een tijd best wel heel goed gedaan. Wat betekent dit voor zijn kansen richting het Nederlands elftal? Zeker omdat het nu wel een heel stuk minder gaat”, begint Hendriks. Blind, als analist aanwezig bij Ziggo, denkt dat de plek van Van de Ven bij Oranje niet in gevaar komt: “Van de Ven is een vaste speler ín de selectie. Daar doet deze wedstrijd niets aan af. Al ligt hij de laatste tijd ook onder de supporters van Tottenham onder vuur.” Blind vervolgt: “Ik denk dat zijn positie in het Nederlands elftal wel stevig is.”

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 24 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
27
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Meer info

