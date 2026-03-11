In de podcast KieftEgmondJansenGijp hebben analisten kritisch gesproken over de huidige situatie bij Ajax. Volgens de oud-voetballers ligt de lat in Amsterdam nog altijd extreem hoog, terwijl het huidige elftal volgens hen moeilijk aan die verwachtingen kan voldoen.

René van der Gijp ging in op de hoge verwachtingen bij Ajax. Volgens hem is het bijna onmogelijk om als trainer aan de eisen van de club en supporters te voldoen. Hij verwees daarbij naar vorig seizoen, waarin Francesco Farioli tweede werd in de competitie.

Van der Gijp plaatste dat in historisch perspectief. Volgens hem waren er maar enkele periodes waarin Ajax echt volledig aan de verwachtingen kon voldoen. “Alleen het Ajax van 1995 en het Ajax onder Erik Ten Hag en Marc Overmars konden aan de verwachtingen doen.”

Vergelijkingen met grote Ajax-spelers

In de podcast werd ook gesproken over het verschil tussen vroegere Ajax-spelers en de huidige selectie. Van der Gijp zei daarover: “Wij hebben Cruijff zien spelen, Kluivert en Van Basten. Dan zit je nu te kijken naar Wout Weghorst.” Dat verschil is volgens hem groot. “Dat valt niet mee", aldus Van der Gijp.

De discussie ging vervolgens verder over Wout Weghorst. Michel van Egmond merkte op: “Dan ga je je toch afvragen of dat dezelfde sport is.” Volgens de analisten ligt het speltype van Weghorst ook niet altijd in lijn met het spel van Ajax. In de podcast werd daarbij een situatie geschetst: “Als ik geen bal krijg, en ik krijg ze niet vanaf de achterlijn op mijn kop, dan kan je me er beter uithalen. Dan ben je overal vanaf.” Van der Gijp haalde vervolgens nog een anekdote aan uit de tijd dat Weghorst bij Heracles Almelo speelde. Hij herinnerde zich een moment met toenmalig directeur Jan Smit: “Ik weet nog dat jij zei: ‘Waarom doet die jongen zo raar?’ En dat Jan Smit zei: ‘Hij spoort niet helemaal’.”