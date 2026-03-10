Een directiefunctie bij AZ is behoorlijk lucratief, zo onthult Chris Woerts in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. Twee statutair directeuren van de Alkmaarse club mogen jaarlijks een bedrag van liefst 1,5 miljoen euro bijschrijven, zo claimt de sportmarketeer.

Scheidsrechter Bas Nijhuis zegt dat hij de trainers en technisch directeuren in de Eredivisie niet benijdt om hun functies. "Altijd dat gezeik, ik benijd ze niet. Ja, scheidsrechter zijn is veel leuker, dat vind ik echt", aldus de arbiter.

"Ze worden zo goed betaald", haakt Woerts vervolgens in. "Als je kijkt, bij AZ verdient de directie drie miljoen." Wilfred Genee weet niet wat hij hoort: "Wacht even, wat zeg jij nou? Met zijn allen, met tien man ofzo?", vraagt de presentator. "Met zijn tweetjes, de statutair directeuren. Dat is algemeen bekend, anderhalf miljoen per persoon", zegt Woerts.

AZ werkt, blijkens de clubsite, met een driekoppige directie. Marijn Zeeman fungeert sinds 1 december 2024 als algemeen directeur, Max Huiberts is (tot het einde van het seizoen) directeur voetbalzaken en Michael Koster voert de titel van commercieel directeur. Van dat drietal is in ieder geval Zeeman, voormalig ploegleider bij de wielrenners van (toen nog) Jumbo-Visma, statutair directeur.

'Cruijff kan Ajax-salaris door bonus verdubbelen'

Ter vergelijking: Jordi Cruijff ontvangt bij Ajax een basissalaris van 800.000 euro per jaar. "Dan heeft hij nog een bonusstructuur en dan kan hij het salaris verdubbelen", weet Woerts. Gisteren (maandag) werd zijn aanstelling als statutair technisch directeur officieel bekrachtigd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hoewel Cruijff de bestbetaalde Ajax-directeur aller tijden is, heeft hij zeker niet om financiële redenen voor de klus in Amsterdam gekozen: "Dit is het laagste van de laatste tien jaar waar ik gewerkt heb", liet hij maandag weten.