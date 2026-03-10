Live voetbal

'Real Madrid ziet Barça-icoon Fàbregas als potentiële opvolger van Arbeloa'

Alvaro Arbeloa, de interim-trainer van Real Madrid
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
10 maart 2026, 09:30

Cesc Fàbregas is een serieuze kandidaat om Álvaro Arbeloa komende zomer op te volgen als trainer van Real Madrid, zo meldt Jorge Picón van het Spaanse El Desmarque. De eventuele aanstelling van de huidige coach van Como in stadion Bernabéu zou enigszins pikant zijn, gezien zijn uitgebreide verleden bij aartsrivaal FC Barcelona.

Arbeloa (43) werd medio januari, na het ontslag van Xabi Alonso, intern doorgeschoven bij Real Madrid. De oud-verdediger had tot dat moment de beloftenploeg (Real Madrid Castilla) onder zijn hoede, maar kreeg als interim-trainer de taak om het seizoen af te maken. Komende zomer zal hij normaal gesproken weer een stap terug doen. Volgens El Desmarque staan er drie trainers op de shortlist om Arbeloa te vervangen bij Real Madrid.

'Pérez droomt van terugkeer Zidane'

Artikel gaat verder onder video

Picón zegt dat Zinedine Zidane de 'droomkandidaat' van voorzitter Florentino Pérez is. De 53-jarige Fransman was twee keer eerder hoofdtrainer van Real (2016-2018 en 2019-2021) en leidde De Koninklijke drie keer naar de eindzege in de Champions League. Het heeft er echter alle schijn van dat Zidane komende zomer als opvolger van zijn voormalig ploeggenoot Didier Deschamps aan de slag gaat als bondscoach van Frankrijk.

'Real sprak al met entourage Klopp'

Naast Zidane geldt ook Jürgen Klopp (58)als 'populaire optie' bij Real Madrid. Er zou zelfs al contact zijn gelegd met de entourage van de Duitse oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Klopp is tegenwoordig actief als Head of Global Soccer bij Red Bull, zijn naam is de afgelopen tijd opvallend genoeg óók voorzichtig in verband gebracht met Reals stadgenoot Atlético Madrid. Of hij zijn huidige positie op wil geven voor een terugkeer als hoofdtrainer, is echter nog maar de vraag.

'Fabregas heeft de kennis én het charisma'

Tot slot zou ook Fàbregas (38) als serieuze kandidaat gelden bij Real. "Er wordt niet veel over hem gesproken, maar ik hoor dat invloedrijke figuren binnen Real hem heel hoog hebben zitten", aldus Picón. "Zij denken dat hij de nodige kennis én het charisma heeft waardoor hij geschikt is om Real Madrid te leiden." Een eventuele aanstelling van Fàbregas zou pikant genoemd kunnen worden, aangezien hij afkomstig is uit de jeugdopleiding van Barcelona en daar later, nadat hij zijn naam gevestigd had bij Arsenal, nog eens drie seizoenen (2011-2014) in het eerste elftal zou spelen.

Als trainer is Fàbregas bovendien nog behoorlijk onervaren. Na zijn afscheid als speler werd hij in de zomer van 2024 aangesteld als hoofdtrainer van het Italiaanse Como, dat net was gepromoveerd naar de Serie A. In zijn debuutjaar leidde Fàbregas de club naar een verdienstelijke tiende plaats in de eindklassering. Inmiddels lonkt zelfs de Champions League: na 28 speelronden staat Como momenteel vierde in de Serie A, een plek die aan het eind van het seizoen goed is voor een rechtstreeks ticket voor het miljardenbal. De verschillen zijn echter klein: nummer vijf AS Roma heeft evenveel punten (51) maar een minder doelsaldo (+25 om +17), terwijl nummer zes Juventus maar één punt minder heeft.

Allegri en Fabregas tijdens Milan - Como
© Imago

➡️ Meer Real Madrid nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Antonio Rüdiger moet zich melden bij de scheidsrechter

Duitse media woest op Rüdiger na afschuwelijke overtreding: ‘Geen WK’

  • wo 4 maart, 15:00
  • 4 mrt. 15:00
  • 3
Antonio Rüdiger moet zich melden bij de scheidsrechter

Voetbalwereld in shock na verschrikkelijke overtreding Rüdiger: ‘Poging tot moord’

  • di 3 maart, 07:48
  • 3 mrt. 07:48
  • 2
Rafa Mir

Opnieuw racisme in Spanje: 'Jij kwam hier op een rubberen bootje'

  • ma 2 maart, 06:25
  • 2 mrt. 06:25
  • 2
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas
Calcio Como
Team: Como
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (4 mei 1987)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
27
46
67
2
Real Madrid
27
33
63
3
Atlético
27
21
54
4
Villarreal
27
18
54
5
Betis
27
8
43

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws