Cesc Fàbregas is een serieuze kandidaat om Álvaro Arbeloa komende zomer op te volgen als trainer van Real Madrid, zo meldt Jorge Picón van het Spaanse El Desmarque. De eventuele aanstelling van de huidige coach van Como in stadion Bernabéu zou enigszins pikant zijn, gezien zijn uitgebreide verleden bij aartsrivaal FC Barcelona.

Arbeloa (43) werd medio januari, na het ontslag van Xabi Alonso, intern doorgeschoven bij Real Madrid. De oud-verdediger had tot dat moment de beloftenploeg (Real Madrid Castilla) onder zijn hoede, maar kreeg als interim-trainer de taak om het seizoen af te maken. Komende zomer zal hij normaal gesproken weer een stap terug doen. Volgens El Desmarque staan er drie trainers op de shortlist om Arbeloa te vervangen bij Real Madrid.

'Pérez droomt van terugkeer Zidane'

Picón zegt dat Zinedine Zidane de 'droomkandidaat' van voorzitter Florentino Pérez is. De 53-jarige Fransman was twee keer eerder hoofdtrainer van Real (2016-2018 en 2019-2021) en leidde De Koninklijke drie keer naar de eindzege in de Champions League. Het heeft er echter alle schijn van dat Zidane komende zomer als opvolger van zijn voormalig ploeggenoot Didier Deschamps aan de slag gaat als bondscoach van Frankrijk.

'Real sprak al met entourage Klopp'

Naast Zidane geldt ook Jürgen Klopp (58)als 'populaire optie' bij Real Madrid. Er zou zelfs al contact zijn gelegd met de entourage van de Duitse oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Klopp is tegenwoordig actief als Head of Global Soccer bij Red Bull, zijn naam is de afgelopen tijd opvallend genoeg óók voorzichtig in verband gebracht met Reals stadgenoot Atlético Madrid. Of hij zijn huidige positie op wil geven voor een terugkeer als hoofdtrainer, is echter nog maar de vraag.

'Fabregas heeft de kennis én het charisma'

Tot slot zou ook Fàbregas (38) als serieuze kandidaat gelden bij Real. "Er wordt niet veel over hem gesproken, maar ik hoor dat invloedrijke figuren binnen Real hem heel hoog hebben zitten", aldus Picón. "Zij denken dat hij de nodige kennis én het charisma heeft waardoor hij geschikt is om Real Madrid te leiden." Een eventuele aanstelling van Fàbregas zou pikant genoemd kunnen worden, aangezien hij afkomstig is uit de jeugdopleiding van Barcelona en daar later, nadat hij zijn naam gevestigd had bij Arsenal, nog eens drie seizoenen (2011-2014) in het eerste elftal zou spelen.

Als trainer is Fàbregas bovendien nog behoorlijk onervaren. Na zijn afscheid als speler werd hij in de zomer van 2024 aangesteld als hoofdtrainer van het Italiaanse Como, dat net was gepromoveerd naar de Serie A. In zijn debuutjaar leidde Fàbregas de club naar een verdienstelijke tiende plaats in de eindklassering. Inmiddels lonkt zelfs de Champions League: na 28 speelronden staat Como momenteel vierde in de Serie A, een plek die aan het eind van het seizoen goed is voor een rechtstreeks ticket voor het miljardenbal. De verschillen zijn echter klein: nummer vijf AS Roma heeft evenveel punten (51) maar een minder doelsaldo (+25 om +17), terwijl nummer zes Juventus maar één punt minder heeft.