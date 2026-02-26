Broer van Otamendi plaatst racistische afbeelding van Vinícius Júnior

De racismerel rond het Champions League-tweeluik tussen Benfica en Real Madrid heeft opnieuw een dieptepunt bereikt. Ditmaal niet op het veld, maar via sociale media. Gabriel Otamendi, de broer van Benfica-aanvoerder , plaatste op Instagram een bewerkte afbeelding van met de armen en benen van een gorilla. De foto werd later verwijderd, maar het kwaad was al geschied.

De rel vindt zijn oorsprong in de eerste Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid van vorige week . Na de openingstreffer van Vinícius bij de cornervlag in het Estádio da Luz ontstond een massale confrontatie tussen spelers. Het duel lag bijna tien minuten stil en de UEFA activeerde het antiracismeprotocol.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Braziliaan werd hij door Benfica-aanvaller Gianluca Prestianni uitgemaakt voor ‘aap’. De Argentijn ontkent die beschuldiging met klem en verklaarde tegenover de UEFA dat hij het woord ‘flikker’ gebruikte. Op beelden is te zien hoe Prestianni zijn shirt voor zijn mond houdt tijdens de woordenwisseling.

De disciplinaire commissie van de UEFA besloot hem desondanks voorlopig voor één duel te schorsen. Het beroep van Benfica werd afgewezen, waardoor Prestianni de return in het Santiago Bernabéu moest missen.

Alsof dat nog niet genoeg was, gooide de aanvaller zelf extra olie op het vuur met een inmiddels verwijderde boodschap op X. Daarin schreef hij: “Sla iemand openlijk in het gezicht; geen straf. Iemand schorsen zonder enig bewijs.” Ook voegde hij daaraan toe: “Ze doen niet eens meer moeite om het met Real Madrid te verbergen. Wat een schande.”

Spanningen buiten de lijnen

De controverse beperkte zich allang niet meer tot het veld. In Lissabon maakten meerdere thuisfans apengeluiden en -gebaren richting Vinícius. Rond de return in Madrid doken opnieuw schokkende beelden op. Een Real-supporter bracht een nazigroet – iets wat hij zelf ontkende – terwijl een Benfica-fan in het clubmuseum van Real Madrid een tros bananen omhooghield bij een kartonnen afbeelding van de Braziliaan.

Benfica schaarde zich onvoorwaardelijk achter Prestianni en benadrukte dat zijn gedrag binnen de club 'altijd werd gekenmerkt door respect'. Trainer José Mourinho plaatste openlijk vraagtekens bij de rol van Vinícius en stelde dat er 'altijd iets gebeurt' in stadions waar de Braziliaan speelt.

Aan de andere kant sprak Thibaut Courtois klare taal door te benadrukken dat een uitbundige viering nooit als excuus voor mogelijk racisme mag dienen. Kylian Mbappé ging zelfs nog een stap verder en verklaarde dat hij de vermeende belediging 'vijf keer' had gehoord.

Sportief trok Real Madrid uiteindelijk aan het langste eind. Na de 0-1 in Lissabon bezorgde Vinícius zijn ploeg met een late treffer ook in Madrid de zege (2-1), waardoor De Koninklijke zich plaatste voor de achtste finale. Daar wacht een ontmoeting met Manchester City of Sporting Portugal.