De KNVB heeft donderdag in Willemstad een officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten met de voetbalbond van Curaçao. Het Memorandum of Understanding werd op het Caraïbische eiland ondertekend door KNVB-voorzitter Frank Paauw en Gilbert Martina, preses van de Federashon di Futbol Korsou (FFK).

Met de handtekeningen onder het document kwam een driedaags werkbezoek van de KNVB-delegatie tot een formeel sluitstuk. Paauw en secretaris-generaal Gijs de Jong reisden af naar Curaçao, sinds 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, om de historische en bestuurlijke banden verder te verdiepen.

Relatie officieel bekrachtigd

Artikel gaat verder onder video

De samenwerking bouwt voort op een langdurige relatie tussen beide bonden. Die banden kregen recent een nieuwe impuls na het aantreden van FFK-voorzitter Gilbert Martina en secretaris-generaal Jan Peter Dogge. In de voorbije maanden vonden meerdere inhoudelijke sessies plaats, waarin concrete afspraken werden uitgewerkt die nu formeel zijn vastgelegd.

“De FFK en KNVB zijn gerespecteerde voetbalbonden die deel uitmaken van hetzelfde koninkrijk. We zijn verheugd om de formele en informele relaties verder te bekrachtigen en te versterken”, aldus KNVB-voorzitter Frank Paauw.

Aan Curaçaose zijde werd de ondertekening gezien als een strategische doorbraak. “Wij zijn zeer vereerd met deze langetermijnsamenwerking met de KNVB. Wij zijn overtuigd dat deze samenwerking van grote toegevoegde waarde zal zijn voor de verdere ontwikkeling van het voetbal op Curaçao.”

De intentie is helder: kennisdeling en structurele ondersteuning. In de eerste fase ligt de focus op het opleiden van coaches en scheidsrechters. Daarnaast worden ook thema’s als wedstrijdorganisatie, infrastructuurontwikkeling en de verdere professionalisering van vrouwen- en jeugdvoetbal expliciet meegenomen in de samenwerking.

Historische WK-zomer in aantocht

De timing van het akkoord is veelzeggend. Beide landen bereiden zich voor op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Voor Curaçao betekent deelname een historisch moment: in november kwalificeerde het land zich voor het eerst voor een mondiale eindronde. Met circa 156.000 inwoners is Curaçao het kleinste land ooit op een WK. Na het terugtreden van Dick Advocaat is Fred Rutten benoemd tot bondscoach richting het WK.

Ook Oranje is van de partij, wat de komende voetbalzomer binnen het koninkrijk een extra lading geeft. Sportief en bestuurlijk wordt daarmee een nieuw hoofdstuk geschreven in de relatie tussen beide bonden.

De samenwerking sluit bovendien naadloos aan bij de bredere strategie van de KNVB. Als een van de grondleggers van de FIFA ziet de Nederlandse bond het als haar verantwoordelijkheid om innovatie, kennis en organisatorische expertise internationaal te blijven delen. Met Curaçao krijgt die ambitie nu een concreet en koninkrijksbreed vervolg.