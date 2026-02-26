Live voetbal 10

Feyenoord heeft bijna de langste blessurelijst van Europa

Sem Steijn
Foto: © Imago
26 februari 2026, 18:50

Robin van Persie zal er gek van worden: de blessures bij Feyenoord. Al jarenlang heeft de club een volle lappenmand; op dit moment zijn twaalf spelers afwezig. Wesley Sneijder sprak deze week zelfs van 'de langste blessurelijst van Europa'. Heeft hij daar gelijk in?

Steeds als een speler terugkeert uit de lappenmand, lijken er weer een of twee bij te komen in De Kuip. Her en der worden vragen gesteld bij het functioneren van de medische staf. Momenteel staat in ieder geval het negental Thomas Beelen, Gaoussou Diarra, Malcolm Jeng, Givairo Read, Leo Sauer, Sem Steijn, Oussama Targhalline, Gernot Trauner en Shaqueel van Persie met blessures aan de kant bij Feyenoord.

Dan zijn er nog een paar andere spelers die onder een vergrootglas liggen. Jordan Bos speelde tegen Telstar op eigen verzoek slechts één helft, nadat hij aangaf 'niet verder te kunnen'. Toch heeft hij volgens Van Persie geen blessure. Anel Ahmedhodzic had vorige week last van ziekte en voelde zich in de pauze 'helemaal leeg', waardoor hij ook gewisseld werd. Omdat hij wel kon voetballen, tellen we hem niet mee als een geblesseerde speler. De Bosniër werd vervangen door Jeremiah St. Juste, maar ook hij moest de wedstrijd staken wegens een hoofdblessure. De ernst daarvan moet nog blijken.

Alleen Tottenham Hotspur heeft meer blessures

Met het genoemde negental plus St. Juste komt het totaal op tien blessures. Op basis van een inventarisatie van actuele blessureoverzichten in de grootste Europese competities heeft slechts één club meer blessures: Tottenham Hotspur. Er staan bij de Premier League-club momenteel elf spelers aan de kant door blessureleed.

AS Monaco staat op acht blessures in de Ligue 1; het Engelse Chelsea heeft er zeven. Andere clubs in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk blijven daar onder. Binnen de Eredivisie komt geen enkele club in de buurt van Feyenoords huidige totaal.

Wereldwijde cijfers moeilijker vindbaar

Een wereldwijde vergelijking is lastiger. Buiten Europa zijn minder geactualiseerde blessuredatabases. Het is dus niet met zekerheid te zeggen dat er behalve Tottenham Hotspur geen andere club 'boven' Feyenoord staat.

Gezien de blessureproblemen bij Feyenoord doet Robin van Persie het goed

