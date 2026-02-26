Ko Itakura ziet spelers van potentieel wereldniveau binnen Ajax-selectie

ziet binnen de huidige selectie van Ajax spelers met de potentie om de Europese top te halen. Dat vertelt de Japanse centrumverdediger van de Amsterdammers deze week in gesprek met Aba Today.

Itakura staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Ajax. De 29-jarige stopper kwam voor ongeveer 10,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en speelde tot dusver 21 wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij één doelpunt te noteren.

Hoewel Ajax in sportief opzicht een zeer moeizaam seizoen kent, met uitschakeling in de Champions League en het nationale bekertoernooi en een teleurstellende vierde plaats in de Eredivisie, ziet Itakura voldoende potentie binnen de huidige selectie van de Amsterdammers. “Al die jonge spelers met zoveel kwaliteit. Niet normaal!”, vertelt Itakura enthousiast.

“Dat is echt Ajax. Er zitten echt jongens bij die naar de absolute top kunnen. Nu nog niet, maar ze hebben zeker de kwaliteiten”, denkt de Japans international, die overigens geen namen noemt.

Itakura was eerder in Nederland actief bij FC Groningen, van 2019 tot en met 2021. Hij raakte toen diep onder de indruk van Ajax. "Ze waren goed, niet normaal. Die ploeg met onder meer Frenkie de Jong was echt heel sterk. Ik had toen niet gedacht dat ik ooit bij Ajax zou spelen, zeker niet. Na mijn vertrek bij FC Groningen had ik zelfs niet verwacht nog eens terug te keren naar Nederland”, besluit hij.