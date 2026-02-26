AZ staat donderdagavond voor de opdracht om een 1-0 achterstand ongedaan te maken tegen FC Noah in de tussenronde van de Conference League. Volgens oud-topvoetballer Ronald de Boer moeten de Alkmaarders zonder zenuwen toeleven naar de return in het eigen AFAS Stadion.

Het veldspel van AZ in de uitwedstrijd tegen het Armeense Noah was ronduit bedroevend. De Boer weet dat zulke wedstrijden er weleens tussen kunnen zitten. “Ik heb ook wel eens zo’n wedstrijd gehad in zo’n land. We speelden gelijk of verloren zelfs. Ik was daar eigenlijk vrij rustig onder, omdat het zó slecht was dat je gewoon weet: slechter dan dit kan niet."

"Toen zei ik tegen een van de NOS-verslaggevers: ‘Let op mijn woorden, het wordt thuis 7-0 voor ons.’ Dat was een beetje blufpoker", geeft De Boer toe. "Je hebt net de slechtste wedstrijd van het seizoen gespeeld en dan ga je zeggen dat je de volgende met 7-0 gaat winnen. Uiteindelijk wonnen we thuis met 9-1.”

De Boer doelt op de wedstrijden van Ajax tegen NK Maribor in de eerste ronde van het UEFA Cup-seizoen 1997/98. In Slovenië werd het 1-1, waarna Ajax inderdaad met 9-1 won voor eigen publiek. “Zo moet AZ er ook in staan. Gewoon een beetje blufpoker: dit gaan we winnen. Met drie goals verschil. Hoppa. Voor het Nederlandse voetbal”, zegt de voormalig Oranje-international bij Ziggo Sport.

Boulahrouz: 'AZ te wisselvallig'

Volgens collega-analist Khalid Boulahrouz was AZ ‘onherkenbaar’ tegen de nummer vijf van Armenië. De wisselvalligheid van AZ is een terugkerend probleem. “We weten van AZ dat ze een hele goede periode hebben en dan hebben ze in één keer een blok van vier of vijf wedstrijden dat ze even niet meer thuisgeven. En dan pakken ze het wel weer op. Maar nu was het echt winnen, verliezen, gelijkspelen, verliezen van kleine clubs...”

“Je wint tegen Ajax met 6-0 en de week daarop verlies je met 3-1 van PEC Zwolle. Tegen Volendam win je net aan, tegen Telstar win je net aan”, somt Boulahrouz op. “Dat kenden we niet van AZ. En dan heb je ook nog eens te maken met blessures en nieuwe spelers die ingepast worden. Dan moet je ook maar het geluk hebben dat spelers snel het ritme weten te vinden. De trainer is natuurlijk ontslagen. Het liep eigenlijk vanaf het begin van het seizoen niet echt lekker.”

Echteld over zijn opstelling

In aanloop naar de return tegen Noah onthulde interim-trainer Leeroy Echteld op de persconferentie een en ander over zijn opstelling. Door de schorsing van Wouter Goes schuift Billy van Duijl door naar het hart van de defensie, waar hij samen met Alexandre Penetra het centrum vormt. Van Duijl stond afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam ook al aan de aftrap.

“Ik heb hem al een tijd bij Jong AZ gehad, dus ik wist wat ik van hem kon verwachten. We gaan ervan uit dat hij dat goed oppakt, anders stellen we hem ook niet op", verduidelijkte Echteld. Daarnaast is Elijah Dijkstra volledig hersteld en krijgt hij eveneens een basisplaats. Verder neemt Rome-Jayden Owusu-Oduro de plek onder de lat over van Jeroen Zoet. "Hij is weer fit, zo hebben we de afspraak gemaakt", zei Echteld daarover.

Over Kees Smit en Sven Mijnans, die terugkeren van blessureleed, was de trainer eveneens duidelijk. “Ze kunnen allebei beginnen, maar ze kunnen hem niet afmaken. Of dat zo is, zien we morgen. Je wil sterk beginnen, maar ook op je best eindigen.” Hij verwees daarbij naar het duel met Sparta Rotterdam: “Tegen Sparta zag je wel, toen ze erop kwamen, dat we meer controle kregen over de bal en wat meer naar voren konden. Andere spelers daaromheen gaan ook beter spelen. Dat is een wisselwerking. Ze kunnen een minuut of zestig spelen.”