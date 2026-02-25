bezorgde NEC afgelopen zaterdag de gelijkmaker op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff Arena. De middenvelder van de Nijmegenaren kwam afgelopen zomer als grote bekende naar de Eredivisie, maar dreigt komende zomer alweer te vertrekken. Dat hij ook tegen Ajax een goede wedstrijd zou spelen, had hij zelf niet anders verwacht.

NEC pikte Nejasmic afgelopen zomer transfervrij op bij Al Sharjah. Inmiddels is de 27-jarige Kroaat, in de schaduw van meer opvallende spelers als Tjaronn Chery en Kodai Sano, uitgegroeid tot een onmisbare speler van de huidige nummer drie van de Eredivisie. Ook in wedstrijden tegen de traditionele top drie haalde de controleur een hoog niveau, zo ook zaterdag tegen Ajax (1-1).

Nejasmic: ‘Dat ik goed speelde tegen Ajax, verbaast me niet’

Nejasmic was verantwoordelijk voor de 1-1, toen hij een afgeslagen corner al liggend achter Maarten Paes werkte. Buiten zijn doelpunt om werd de middenvelder geroemd om zijn spel, iets wat hemzelf niet verrast.

“Dat ik goed speelde tegen Ajax, verbaast me niet. Ik hou ervan om in dit soort stadions te spelen. Ik voel me er juist rustig”, legt hij uit tegenover De Gelderlander.

“Als je bent opgegroeid in Kroatië en vaak in een kolkende arena hebt gespeeld, word je hier niet nerveus. Dan blijf je kalm, ook als er twee of drie spelers op je afkomen”, blijft Nejasmic koeltjes.

Vertrek aanstaande van Nejasmic?

De grote vraag is of Nejasmic na dit seizoen nog actief is in stadion De Goffert. Zijn goede spel blijft niet onopgemerkt, terwijl de spelers van NEC er sowieso uitstekend opstaan. Bovendien ligt de Kroaat ‘slechts’ tot medio 2027 vast. “De club wil zijn contract graag verlengen, maar als Nejasmic daar niet voor openstaat, is een vertrek komende zomer aannemelijk”, schetst De Gelderlander.

Nejasmic focust zich in ieder geval niet op een vertrek. “Ik laat alles open, juist door de carrière die ik heb gehad. Ik investeer veel in mezelf en werk hard. Dan komen dit soort momenten, zoals scoren in de Johan Cruijff Arena, vanzelf terug. In het voetbal weet je nooit waar je eindigt”, aldus de Kroaat.