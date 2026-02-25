AZ Onder 19 uitgeschakeld in Youth League na vernedering door Benfica

AZ Onder 19 is op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de UEFA Youth League. De toernooiwinnaar van 2023 ging woensdag in de achtste finale met 6-2 onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Benfica. De Portugezen gaan door naar de kwartfinale, waarin Internazionale de tegenstander wordt.

De Alkmaarders begonnen nog brutaal aan het duel. Al in de eerste minuut dwong Bohdan Budko de Benfica-doelman tot een redding na een combinatie met Sijbrands. Die vroege intentie kreeg echter geen vervolg in de score. Binnen twee minuten lag de bal aan de andere kant al in het net: Francisco Silva knikte een hoge voorzet overtuigend binnen en zette Benfica op voorsprong. Niet veel later moest doelman Jur Schipper handelend optreden bij een inzet van Federico Coletta, maar na twintig minuten was het alsnog raak. Jaden Umeh verdubbelde de marge namens de thuisploeg: 2-0. Silva zorgde halverwege de eerste helft voor de 3-0.

Het AZ van trainer Michael van Zijtveld benutte niet veel later wel een penalty. Na een overtreding op Hessel de Wit wees de scheidsrechter naar de stip, waarna Kovacs koelbloedig binnenschoot: 3-1. Lang konden de Alkmaarders daar niet van genieten. Francisco Silva maakte kort daarna zijn tweede van de middag en completeerde nog voor rust zelfs zijn hattrick met de 4-1, waarmee Benfica de wedstrijd ogenschijnlijk al in het slot gooide.

Na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Gonçalo Moreira kopte de 5-1 binnen en onderstreepte de Portugese overmacht. Via Miguel Figueiredo werd het zelfs 6-1. Het naïef voor de dag komende AZ probeerde via wissels wat nieuw elan te brengen. Kovacs deed nog iets terug door zijn tweede van de middag beheerst tussen de palen te schuiven (6-2), maar een echte comeback zat er niet meer in.