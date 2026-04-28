Mijnans getipt als vervanger voor geblesseerde Simons op het WK

28 april 2026, 17:32
Sven Mijnans AZ
Foto: © Imago/realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Xavi Simons mist definitief het WK voetbal van komende zomer door een afgescheurde voorste kruisband. Terwijl de speler van Tottenham Hotspur aan een lange revalidatie begint, wordt er al volop gespeculeerd over zijn vervanger in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Volgens de journalisten Valentijn Driessen en Steven Kooijman is AZ-middenvelder Sven Mijnans de ideale kandidaat om de vrijgekomen plek in het Nederlands elftal in te vullen.

Het noodlot sloeg afgelopen zaterdag toe voor Simons tijdens het uitduel van Tottenham Hotspur tegen Wolverhampton Wanderers. Na ruim een uur spelen moest de Oranje-international per brancard het veld verlaten na een botsing met een tegenstander. Maandag bevestigde zijn club dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd en zes tot twaalf maanden aan de kant staat. Simons reageerde via sociale media verslagen op het nieuws. "Mijn seizoen is abrupt tot een einde gekomen en ik probeer het nog te verwerken. Eerlijk gezegd ben ik er kapot van", aldus de aanvaller, die aangaf dat de kans om zijn land te vertegenwoordigen hem is ontnomen. Voor bondscoach Koeman is het de tweede zware tegenvaller in korte tijd, nadat eerder deze maand ook PSV-aanvoerder Jerdy Schouten wegviel met een ernstige kruisbandblessure.

Waar de absentie van Simons voor velen als een harde klap voelt, bekijkt Valentijn Driessen de situatie nuchterder. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelde de journalist dat het gemis van de speler wel meevalt. "Maar dat is niet zo'n grote aderlating", oordeelde Driessen. Hij wees erop dat Simons onder Koeman regelmatig van positie wisselde of op de bank belandde. "Ik heb hem bij het Nederlands elftal nooit echt gezien als een vaste international", verklaarde de analist.

Als vervanger schuift tafelgenoot Steven Kooijman Sven Mijnans naar voren. De aanvoerder van AZ beleeft een uitstekend seizoen in Alkmaar en noteerde in de Eredivisie al tien doelpunten en vijf assists. "Het is een andere voetballer, maar het is wel iemand die op techniek ook zijn acties kan maken", beargumenteerde Kooijman, die benadrukte dat de hardwerkende middenvelder met zijn potentie klaar is voor een volgende stap.

Driessen sloot zich volledig aan bij die suggestie en prees de veelzijdigheid van de AZ-speler, die zowel als rechtsbuiten als centraal op het middenveld uit de voeten kan. Volgens de analist heeft Mijnans in principe alles in huis, behalve ervaring in het Nederlands elftal. Bovendien zou hij qua karakter perfect in de spelersgroep passen. "Als hij geen minuut speelt, wil hij desnoods nog alle schoenen schoonmaken en de ballen oppompen om maar naar het WK te kunnen", stelde Driessen gekscherend. "Je hebt ook een nummer 24, 25, 26 nodig. Hij loopt niet in de weg, dat kan ik me niet voorstellen", aldus de journalist.

Koeman zal snel knopen moeten doorhakken over de invulling van zijn selectie. De bondscoach moet uiterlijk 11 mei een voorlopige lijst inleveren bij de FIFA, waarna de definitieve 26-koppige selectie op 30 mei vast moet staan. Volgende week zondag schuift Koeman aan bij Studio Voetbal om tekst en uitleg te geven over de keuzes richting het eindtoernooi.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Het is erg zuur voor Simons en Schouten maar ik denk niet dat zij voorkwamen in de ideale basisopstelling van Koeman.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
117 Reacties
188 Dagen lid
184 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is erg zuur voor Simons en Schouten maar ik denk niet dat zij voorkwamen in de ideale basisopstelling van Koeman.

Sven Mijnans

Sven Mijnans
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 26 jaar (9 mrt. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
27
10
2024/2025
AZ
30
6
2023/2024
AZ
30
4
2022/2023
AZ
15
4

