Live voetbal

Livestream: zo kijk je gratis naar Spanje - Kaapverdië op het WK

15 juni 2026, 16:30
Spanje - Kaapverdië
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Europees kampioen Spanje neemt het maandagavond in zijn eerste wedstrijd op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten op tegen Kaapverdië. Het duel in Atlanta gaat om 18.00 uur van start. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel Spanje - Kaapverdië gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Spanje - Kaapverdië

Spanje en Kaapverdië beginnen maandagavond aan het WK. Om 18.00 uur trappen beide landen af in het Amerikaanse Atlanta. De wedstrijd in Groep H wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep H

Artikel gaat verder onder video

Spanje en Kaapverdië zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep H. Daarin nemen beide landen het verder op tegen Uruguay en Saudi-Arabië. Voor Spanje en Kaapverdië is het de eerste keer in de geschiedenis dat ze elkaar tegenkomen in een interland.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • Gisteren, 23:55
  • Gisteren, 23:55
  • 16
Koeman/Memphis

Ronald Koeman over Memphis: 'Dit was niet oké'

  • Gisteren, 21:34
  • Gisteren, 21:34
  • 1
Dick Advocaat

Curaçao gaat keihard onderuit: 7-1 nederlaag tegen Duitsland bij WK-debuut

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
  • 1
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Spanje - Kaapverdië

18:00
Vandaag om 18:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
0
0
0
2
Kaapverdië
0
0
0
3
Saoedi-Arabië
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws