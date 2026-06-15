Livestream: zo kijk je gratis naar Spanje - Kaapverdië op het WK

Europees kampioen Spanje neemt het maandagavond in zijn eerste wedstrijd op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten op tegen Kaapverdië. Het duel in Atlanta gaat om 18.00 uur van start. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel Spanje - Kaapverdië gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Spanje - Kaapverdië

Spanje en Kaapverdië beginnen maandagavond aan het WK. Om 18.00 uur trappen beide landen af in het Amerikaanse Atlanta. De wedstrijd in Groep H wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep H

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Spanje en Kaapverdië zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep H. Daarin nemen beide landen het verder op tegen Uruguay en Saudi-Arabië. Voor Spanje en Kaapverdië is het de eerste keer in de geschiedenis dat ze elkaar tegenkomen in een interland.