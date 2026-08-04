De onderhandelingen tussen Feyenoord en AS Roma over de transfer van bevinden zich in een impasse, zo meldt Voetbal International maandagnacht. De Romeinen zouden een bedrag van 28 miljoen euro overhebben voor de 20-jarige rechtsback, maar Feyenoord 'onderhandelt met het mes tussen de tanden' en lijkt nóg meer te verlangen.

Feyenoord en Roma zijn al enkele dagen in onderhandeling over Read, die in De Kuip nog een contract heeft tot medio 2029. De talentvolle back staat ook in de belangstelling van Nottingham Forest, maar prefereert een overstap naar de Serie A. In Rome kan Read komend seizoen Champions League-voetbal spelen, bovendien ligt er een vijfjarig contract voor hem klaar.

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Roma legde enkele dagen geleden een openingsbod van 25 miljoen euro neer, waarop Feyenoord een tegenvoorstel deed en de onderhandelingen begonnen. VI schrijft dat er inmiddels een tweede voorstel op tafel ligt: Roma zou ruim 28 miljoen euro plus een doorverkooppercentage van tien procent overhebben voor Read. Feyenoord zou echter inzetten op 'de hoofdprijs' en handelen daar ook naar.

"De Rotterdammers onderhandelen met het mes tussen de tanden. Daardoor zijn de gesprekken maandagavond even in een impasse beland. Roma wil niet veel verder gaan, zo lijkt het. Daardoor is het afwachten of beide partijen de komende dagen nader tot elkaar komen", schrijft VI.