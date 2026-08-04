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'Feyenoord vindt 28 miljoen niet genoeg: onderhandelingen in impasse'

4 augustus 2026, 07:40
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De onderhandelingen tussen Feyenoord en AS Roma over de transfer van Givairo Read bevinden zich in een impasse, zo meldt Voetbal International maandagnacht. De Romeinen zouden een bedrag van 28 miljoen euro overhebben voor de 20-jarige rechtsback, maar Feyenoord 'onderhandelt met het mes tussen de tanden' en lijkt nóg meer te verlangen.

Feyenoord en Roma zijn al enkele dagen in onderhandeling over Read, die in De Kuip nog een contract heeft tot medio 2029. De talentvolle back staat ook in de belangstelling van Nottingham Forest, maar prefereert een overstap naar de Serie A. In Rome kan Read komend seizoen Champions League-voetbal spelen, bovendien ligt er een vijfjarig contract voor hem klaar.

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Roma legde enkele dagen geleden een openingsbod van 25 miljoen euro neer, waarop Feyenoord een tegenvoorstel deed en de onderhandelingen begonnen. VI schrijft dat er inmiddels een tweede voorstel op tafel ligt: Roma zou ruim 28 miljoen euro plus een doorverkooppercentage van tien procent overhebben voor Read. Feyenoord zou echter inzetten op 'de hoofdprijs' en handelen daar ook naar.

"De Rotterdammers onderhandelen met het mes tussen de tanden. Daardoor zijn de gesprekken maandagavond even in een impasse beland. Roma wil niet veel verder gaan, zo lijkt het. Daardoor is het afwachten of beide partijen de komende dagen nader tot elkaar komen", schrijft VI.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.064 Reacties
1.407 Dagen lid
4.883 Likes
peterdejong1983
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    + 1
avatar

Ze moeten wel uitkijken dat ze niet tever gaan met hun vraagprijs.

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Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

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