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Real-toekomst Vinícius hoogst onzeker na 'ultiem' contractvoorstel van 22 miljoen

4 augustus 2026, 08:01
Real-toekomst Vinícius hoogst onzeker na 'ultiem' contractvoorstel van 22 miljoen
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De toekomst van Vinícius Júnior (26) bij Real Madrid is hoogst onzeker. De Koninklijke heeft volgens ESPN een 'ultiem' contractvoorstel ter waarde van 22 miljoen euro per jaar neergelegd bij de Braziliaanse sterspeler, maar het kamp-Vinícius zet in op een aanzienlijk hoger salaris. Ondertussen voedt zijn management op Instagram de geruchten over een mogelijke transfer naar Arsenal.

Het huidige contract van Vinícius loopt af in de zomer van 2027. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis lagen bijna een jaar stil, maar zijn volgens de Amerikaanse tak van ESPN recent weer hervat. De linksbuiten verdient op dit moment zo'n 17,5 miljoen euro per jaar, maar zou zelf inzetten op een bedrag van liefst 30 miljoen euro per jaar.

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Real wilde naar verluidt lange tijd niet verder gaan dan een jaarsalaris van 20 miljoen, maar zou nu een take it or leave it-voorstel ter waarde van 22 miljoen euro per jaar hebben neergelegd bij het kamp-Vinícius. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan mag Vinícius vanaf januari 2027 onderhandelen met geïnteresseerde clubs over een transfervrije overstap. Real wil dat scenario uiteraard koste wat kost voorkomen, en zou dan ook bereid zijn om deze zomer al afscheid te nemen van Vinícius, zodat hij in ieder geval nog een transfersom opbrengt.

The Athletic wist afgelopen zaterdag al te melden dat regerend Engels kampioen Arsenal de situatie van Vinícius in Madrid met grote belangstelling volgt. The Gunners zouden de Braziliaan tot toptarget hebben gebombardeerd en willen toeslaan indien hij er niet uitkomt met Real. Michael Yormark, de president van Vinícius' managementbureau RocNation, voedt de geruchten over een mogelijke overstap op Instagram. In een story op het sociale medium plaatst Yormark een vertrekbord naar London Heathrow met het bijschrift 'London, here I come. Let's go!'. Later plaatst hij een tweede story waarin te zien is dat hij op het Londense kantoor van RocNation is aangekomen. Spaanse media, waaronder Diario AS, spreken van een 'enigmatisch bericht' dat mogelijk zou kunnen wijzen op onderhandelingen met Arsenal over Vinícius.

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Vinícius Júnior

Vinícius Júnior
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 26 jaar (12 jul. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
36
16
2024/2025
Real Madrid
30
11
2023/2024
Real Madrid
26
15
2022/2023
Real Madrid
33
10

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
14
Rayo
0
0
0
15
Betis
0
0
0
16
Real Madrid
0
0
0
17
Real Sociedad
0
0
0
18
Sevilla
0
0
0

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