De toekomst van (26) bij Real Madrid is hoogst onzeker. De Koninklijke heeft volgens ESPN een 'ultiem' contractvoorstel ter waarde van 22 miljoen euro per jaar neergelegd bij de Braziliaanse sterspeler, maar het kamp-Vinícius zet in op een aanzienlijk hoger salaris. Ondertussen voedt zijn management op Instagram de geruchten over een mogelijke transfer naar Arsenal.

Het huidige contract van Vinícius loopt af in de zomer van 2027. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis lagen bijna een jaar stil, maar zijn volgens de Amerikaanse tak van ESPN recent weer hervat. De linksbuiten verdient op dit moment zo'n 17,5 miljoen euro per jaar, maar zou zelf inzetten op een bedrag van liefst 30 miljoen euro per jaar.

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Real wilde naar verluidt lange tijd niet verder gaan dan een jaarsalaris van 20 miljoen, maar zou nu een take it or leave it-voorstel ter waarde van 22 miljoen euro per jaar hebben neergelegd bij het kamp-Vinícius. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan mag Vinícius vanaf januari 2027 onderhandelen met geïnteresseerde clubs over een transfervrije overstap. Real wil dat scenario uiteraard koste wat kost voorkomen, en zou dan ook bereid zijn om deze zomer al afscheid te nemen van Vinícius, zodat hij in ieder geval nog een transfersom opbrengt.

The Athletic wist afgelopen zaterdag al te melden dat regerend Engels kampioen Arsenal de situatie van Vinícius in Madrid met grote belangstelling volgt. The Gunners zouden de Braziliaan tot toptarget hebben gebombardeerd en willen toeslaan indien hij er niet uitkomt met Real. Michael Yormark, de president van Vinícius' managementbureau RocNation, voedt de geruchten over een mogelijke overstap op Instagram. In een story op het sociale medium plaatst Yormark een vertrekbord naar London Heathrow met het bijschrift 'London, here I come. Let's go!'. Later plaatst hij een tweede story waarin te zien is dat hij op het Londense kantoor van RocNation is aangekomen. Spaanse media, waaronder Diario AS, spreken van een 'enigmatisch bericht' dat mogelijk zou kunnen wijzen op onderhandelingen met Arsenal over Vinícius.