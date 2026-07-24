Rodri zorgt voor hoofdpijn bij Maresca: blessureleed én transferstorm rond City-ster

Manchester City moet het bij de seizoensstart definitief stellen zonder . De middenvelder ondergaat aanstaande maandag een rugoperatie. Terwijl de kersverse wereldkampioen en Gouden Bal-winnaar wacht op een maandenlang herstel, nemen de geruchten over een naderende toptransfer naar Real Madrid in alle hevigheid toe. De dertigjarige Spanjaard heeft nog een contract voor minder dan een jaar in Engeland en weigert vooralsnog bij te tekenen.

De nieuwe City-manager Enzo Maresca bevestigde het medische nieuws rondom zijn sterspeler. De aanvoerder van de Spaanse nationale ploeg speelde op het WK al met rugklachten, maar leidde zijn land desondanks naar de wereldtitel en werd benoemd tot beste speler van het toernooi. Na de ingreep wacht een revalidatie die hem waarschijnlijk tot het najaar aan de kant houdt. Het is een nieuwe fysieke tegenvaller voor de rechtspoot, die in september 2024 nog een zware kruisbandblessure opliep en daarna met meerdere spierkwetsuren kampte.

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Ondanks de naderende operatie draait de geruchtenmolen rondom de Spanjaard op volle toeren. Real Madrid heeft de controleur volgens The Athletic gebombardeerd tot het absolute hoofddoelwit voor deze zomer, waarbij José Mourinho persoonlijk aandringt op zijn komst. Maresca reageerde op een persconferentie nuchter op de speculaties. "Rond grote spelers zijn er altijd speculaties, dus daar maak ik me geen zorgen over", aldus de Italiaanse oefenmeester. Volgens de opvolger van Pep Guardiola is de belangstelling volkomen logisch. "Ik denk dat het normaal is, ook omdat ze het WK hebben gewonnen en omdat hij een van de beste spelers is. Ik denk dat elke manager Rodri wil hebben, omdat hij een topspeler is", zo stelde de hoofdverantwoordelijke van Manchester City.

Achter de schermen staat de Engelse club echter onder flinke druk. De leiding heeft de Spanjaard naar verluidt een deadline tot eind juli gesteld om een beslissing te nemen over een contractverlenging. Doet hij dit niet, dan lopenze het risico hem in de zomer van 2027 transfervrij kwijt te raken. In de Spaanse hoofdstad vond al een geheime ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de Koninklijke en de zaakwaarnemer van de speler. Waar Manchester City vasthoudt aan een vraagprijs van om en nabij de honderd miljoen euro, hoopt de club uit Madrid de deal voor zestig tot zeventig miljoen euro te kunnen sluiten. Rodri zelf zou een sterke wens koesteren om terug te keren naar zijn thuisland.

Voor Maresca betekent de onzekerheid rondom zijn belangrijkste pion een extra uitdaging in zijn eerste weken als eindverantwoordelijke in het Etihad Stadium. De zesenveertigjarige coach kwam eind juni voor twintig miljoen euro over van Chelsea en tekende een verbintenis tot medio 2029. Hij beseft dat het opvolgen van Guardiola, die in tien jaar tijd twintig prijzen pakte, een immense opgave is. "Ik heb al vaak gezegd dat ik Pep de beste coach ter wereld vind van de afgelopen twintig tot vijfentwintig jaar. Het is een uitdaging", vertelde de tacticus over zijn nieuwe functie. Toch kijkt de voormalig assistent-trainer vooral met trots naar zijn aanstelling. "Ik wil zeggen dat het een voorrecht is, want het is de reden waarom de club besloot voor mij te gaan. Dat is een voorrecht", besloot Maresca.