Ruben Schaken heeft de aanval geopend op de clubleiding van Feyenoord. De oud-speler van de Rotterdammers is woedend nadat een bod van één miljoen euro van FC Twente op zijn zeventienjarige zoon Jerayno werd afgewezen. Volgens Schaken verlangt Feyenoord een veelvoud voor de rechtsbuiten, die zijn officiële debuut in het eerste elftal nog moet maken.

“Ze zeggen dat ze tien miljoen euro voor hem willen hebben. Een absurd bedrag voor een jeugdspeler die zijn debuut in het eerste nog moet maken”, laat Ruben Schaken weten aan ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De vader van Jerayno vindt dat Feyenoord de ontwikkeling van zijn zoon in de weg staat. In Enschede zou het talent volgens hem meer uitzicht hebben op speelminuten in het eerste elftal. Ook stoort hij zich aan de houding van technisch directeur Dévy Rigaux.

“Dit is sabotage van Feyenoord. Dit laat ik mijn zoon niet overkomen. FC Twente biedt hem perspectief. Nu weigert de technisch directeur, Dévy Rigaux, om te communiceren. Maandag wil hij pas om tafel. Wij hebben juist haast, omdat de competitiestart voor de deur staat.”

Schaken verwijt Feyenoord gebroken beloftes

De omvang van de Feyenoord-selectie speelt mee in de zorgen van Schaken. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet eerder al weten dat de spelersgroep nog flink moet worden uitgedund. "Ik heb een selectie van een man of veertig, iets meer zelfs. Dat moet natuurlijk wel wat kleiner worden."

Volgens Schaken gaat de onvrede echter verder dan alleen het sportieve perspectief van Jerayno. De voormalig rechtsbuiten, die 136 wedstrijden voor Feyenoord speelde, stelt dat de club meerdere toezeggingen niet is nagekomen. “Jerayno zou de voorbereiding mee mogen draaien. Dat is niet gebeurd.”

Daarnaast zou Feyenoord hebben toegezegd dat ook zijn andere zoon, Kirayno, zou worden overgenomen van sc Heerenveen. Die overgang heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. “Roep geen dingen die je niet kunt nakomen”, zegt de zevenvoudig international van het Nederlands elftal.

Ook de gang van zaken rond het oefenduel met Rayo Vallecano heeft kwaad bloed gezet. Jerayno zat tijdens die wedstrijd wel op de bank, maar kwam ondanks de speelduur van 120 minuten niet binnen de lijnen.

“Hij werd op het laatste moment opgeroepen, een dag van tevoren. De wedstrijd duurde 120 minuten, maar hij mocht niet invallen. Daar heeft niemand hem uitleg voor gegeven.”

Feyenoord weerspreekt kritiek van Ruben Schaken

Feyenoord herkent zich niet in het verhaal van de vader van Jerayno. De club stelt in een reactie 'dat het betoog van vader Schaken helaas niet alleen emotioneel is, maar ook de nodige onwaarheden bevat die we echter niet in de media gaan weerleggen'.

De Rotterdammers benadrukken dat Jerayno intern juist bijzonder hoog wordt aangeslagen. "Feit is dat de club Jerayno als één van de grootste talenten van Feyenoord ziet. Niet voor niets heeft hij een contract gekregen dat nog twee jaar doorloopt."

Volgens Feyenoord was bovendien al vóór de publieke uitbarsting van Schaken geprobeerd om een gesprek in te plannen. "De club had recent al een uitnodiging verstuurd om met de vertegenwoordigers van Jerayno om de tafel te gaan."