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Luciano Valente zet nieuwe tatoeages met veelzeggende teksten op zijn lichaam

31 juli 2026, 06:25
De tattoos van Luciano Valente
Foto: © Instagram @lucianovalente40
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Luciano Valente heeft zijn lichaam nog wat verder versierd. De middenvelder van Feyenoord toont op zijn Instagram-kanaal twee nieuwe teksten, te vinden op zijn nek en zijn rechterschouder.

Valente, die de tatoeages liet zetten bij Tattoo studio 2222 in Groningen, heeft op zijn nek de tekst Let them talk. Ook de tekst op zijn rechterschouder straalt zelfverzekerdheid uit: I will win.

De tatoeages van Valente

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Het zijn zeker niet de eerste tatoeages op het lichaam van Valente. Zo heeft hij onder zijn rechteroor nummer 22 getatoeëerd. Op zijn kuit staat bovendien de tekst Take the risk or lose the chance. Daarover zei hij vorige maand in het Feyenoord Magazine: "Die tatoeage kwam voort uit het feit dat iedereen een mening had toen ik naar Feyenoord kwam, mensen vroegen zich af of ik het aan zou kunnen."

Op zijn rechteronderbeen heeft hij verder een tatoeage van zichzelf terwijl hij de Johan Cruijff ArenA binnenloopt. Daarmee wordt zijn Eredivisie-debuut namens FC Groningen tegen Ajax (op 14 augustus 2022) afgebeeld.

Op zijn rechterarm staat een tatoeage van een leeuw en een mythologische, bebaarde mannenkop; op zijn rechterhand prijkt een roos en zijn geluksgetal 777. Op de linkerpols staat nummer 10, terwijl op zijn linkerarm verder ook een klavertje vier staat.

Vlak daarnaast staat de tekst Noi, Italiaans voor 'ons', een tatoeage die hij samen met zijn ouders en broers liet zetten. "Soms kijk ik er voor een wedstrijd even naar, het geeft me kracht", zei hij daarover in Helden Magazine. Op zijn nek staat zijn motto: Never stop dreaming.

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Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

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