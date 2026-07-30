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Oud-Ajax-keeper Gerónimo Rulli kan droomtransfer maken

30 juli 2026, 09:38
Oud-Ajax-keeper Gerónimo Rulli kan droomtransfer maken
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Een mooie transfer lonkt voor Gerónimo Rulli, zo meldt Fabrizio Romano woensdagavond. De voormalig doelman van Ajax is in beeld om tweede keeper van Manchester City te worden, achter Gianluigi Donnarumma.

De interesse van City hangt samen met het naderende vertrek van James Trafford, die op weg is naar Leeds United. Hij was afgelopen seizoen de stand-in van Donnarumma, maar lijkt dus op weg naar de uitgang.

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Rulli ligt nog een jaar onder contract bij Olympique Marseille, maar staat open voor een transfer naar Manchester City. In het Stade Vélodrome is de Argentijn wél eerste keus, boven Jeffrey de Lange.

De doelman heeft een verleden bij Ajax, dat hem in januari 2023 voor acht miljoen euro overnam van Villarreal. Rulli begon in Amsterdam als eerste doelman, maar raakte geblesseerd aan zijn schouder. Toen hij weer fit was, kreeg Diant Ramaj de voorkeur.

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Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 34 jaar (20 mei 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
29
0
2024/2025
Marseille
34
0
2024/2025
Ajax
0
0
2023/2024
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Angers
0
0
0
2
Auxerre
0
0
0
3
Brest
0
0
0
4
Le Havre
0
0
0
5
Le Mans
0
0
0

Complete Stand

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