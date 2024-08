Gerónimo Rulli beleeft één week na Ajax-vertrek droomdebuut voor Olympique Marseille

heeft vijf dagen na zijn vertrek bij Ajax een hoofdrol voor zich opgeëist bij zijn debuut voor Olympique Marseille. In het uitduel bij het Stade Brest van de Nederlandse doelman Marco Bizot keerde de Argentijn in de openingsfase een strafschop. Mede daardoor liep L'OM in Bretagne uit naar een ruime zege: 1-5.

Marseille eindigde vorig seizoen op een teleurstellende achtste plaats in de Ligue 1, met een achterstand van 26 punten op kampioen Paris Saint-Germain. De roemruchte club hoopt dit seizoen een stuk beter voor de dag te komen en verraste vriend en vijand door trainer Roberto De Zerbi los te weken bij Brighton & Hove Albion. Daarnaast werd de selectie versterkt met onder meer Rulli, die naar verluidt voor vier miljoen euro werd losgeweekt uit Amsterdam. Ook Go Ahead Eagles-keeper Jeffrey de Lange en voormalig Manchester United-toptalent Mason Greenwood werden deze zomer aangetrokken door L'OM.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax meldt akkoord, Kroes legt uit: 'We begrijpen zijn wens om te vertrekken'

De Engelsman had eveneens niet lang nodig om zich te laten gelden in het shirt van zijn nieuwe club. Al na drie minuten spelen liet Greenwood namelijk de 0-1 aantekenen. Amper vijf minuten later kreeg Brest een uitgelezen mogelijkheid om vanaf de stip langszij te komen. Rulli wist de inzet van Romain Del Castillo echter te keren, waardoor de voorsprong standhield. Via Luis Henrique en een benutte strafschop van Greenwood liep Marseille vervolgens uit naar een 0-3 voorsprong, al moest Rulli diep in blessuretijd wel vissen toen Mahdi Camara de stand op 1-3 bracht.

LEES OOK: 'Heel gekke' actie van Francesco Farioli: 'Ik denk dat er meer achter zit...'

In het tweede bedrijf maakte ook Henrique echter zijn tweede goal van de avond, waarna het Elye Wahi het slotakkoord voor zijn rekening nam. De zomeraankoop zette zich twintig minuten voor tijd voor de derde penalty van de avond en wist Bizot eveneens te verschalken: 1-5.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

Een basisspeler van Ajax 'moet eigenlijk weg', stelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert.