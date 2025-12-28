Live voetbal 4

Sarina Wiegman is klaar om een mannenploeg te coachen, stellen Ellen Hoog en Naomi Van As

Sarina Wiegman
Foto: © Imago
28 december 2025, 17:36   Bijgewerkt: 17:55

Sarina Wiegman presteert al jaren uitstekend met de Engelse nationale vrouwenploeg. Ze werd voor de tweede keer op rij Europees kampioen, waardoor ex-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As denken dat Wiegman ook goed zou kunnen presteren als hoofdtrainer van een mannenploeg.

In de podcast van Sportnieuws.nl bespreekt Hoog wat een logische vervolgstap kan zijn voor Wiegman, die al jaren op het allerhoogste niveau actief is: “Hoofdcoach van Ajax”, reageert Van As direct. Hoog ziet dat niet gebeuren, maar denkt wel dat Wiegman in staat is om op dat niveau te coachen: “Dat moet ze echt niet doen en dat gaat ze ook niet willen.” Beiden vragen zich echter af wanneer het zover is dat een vrouwelijke coach voor het eerst een mannenploeg op topniveau zal leiden en wie dat dan wordt.

“Zij is wel degene die dat zou kunnen,” vervolgt Hoog. “Ik zou het te gek vinden als dat gaat gebeuren. Het is eigenlijk bizar dat het nog nooit is gebeurd. In hockey zijn er ook vrouwelijke coaches succesvol met mannelijke teams, dus het kan zeker.”

Hoog vervolgt: “Wat een jaar was het voor haar. Ze is voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden: eerst met Nederland, daarna twee keer met Engeland. Een ongekende prestatie natuurlijk.”

Ik geeft Sarina Wiegman weinig kans om een top mannen team te coachen

Dat gaat hem niet worden. Is een andere wereld dan vrouwenvoetbal .

