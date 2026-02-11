Jordi Cruijff heeft teruggeblikt op zijn samenwerking met Peter Bosz. De twee werkten in 2016 samen bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv, waar de nieuwe technisch directeur van Ajax opvallende herinneringen aan bewaart. In een uitgebreid interview met diverse media – waaronder Voetbal International – deelt Cruijff dat moment.

Tegenover de pers sprak Cruijff over verschillende thema’s binnen Ajax. Zo werd de nieuwe beleidsbepaler van de Amsterdammers gevraagd naar zijn relatie met Bosz, de huidige succestrainer van PSV. Bosz en Cruijff werkten samen bij Maccabi Tel Aviv en kenden daar een ‘heel fijne samenwerking’. “Ik wist natuurlijk dat Ajax voor hem zou komen, dus heb ik die afkoopsom effe omhoog gedaan, haha”, begint Cruijff lachend.

De zoon van Johan Cruijff merkte tijdens hun samenwerking een duidelijk verschil tussen de Spaanse en Nederlandse voetbalcultuur. “Er zijn heel veel overeenkomsten, maar toch ook wat verschillen. Ik kan me herinneren dat we een wedstrijd met 1-0 wonnen. Ik kwam daarna de kleedkamer van de coaches binnen en Peter was heel kwaad. Dat begreep ik ook wel, want we hadden een slechte wedstrijd gespeeld”, onthult de nieuwe technisch directeur van Ajax.

Cruijff: ‘Peter, even tot tien tellen’

Cruijff probeerde de altijd kritische oefenmeester tot kalmte te manen. “Ik zei: even tot tien tellen. Als je goed speelt, win je meestal. Als je redelijk speelt, speel je gelijk. En als je slecht speelt, verlies je. Maar jij hebt slecht gespeeld en gewonnen, dus eigenlijk hebben we de loterij gewonnen. Ga lekker naar huis en neem een glaasje wijn. Naar de spelers toe moet je hard zijn, kwaad zelfs. Want als je wint, is dat het beste moment om ze aan te pakken. Dan kun je pushen. Dat soort gesprekken hadden we. Daar lachen we nog steeds af en toe om”, aldus Cruijff.