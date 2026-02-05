stond woensdagavond in de spotlight tijdens de gewonnen kwartfinale van de KNVB-beker. De jonge Bosnische aanvaller scoorde twee keer bij de 4-1 zege van PSV op SC Heerenveen en miste een derde treffer vanaf de penaltystip. Na de wedstrijd verschijnt hij lachend voor de camera: “Ik ben erg blij met mijn twee goals en met het feit dat we de wedstrijd winnen.”

Bajraktarevic werd een jaar geleden voor drie miljoen euro overgenomen van New England Revolution, een relatief bescheiden bedrag in een transfermarkt die de laatste tijd alleen maar hogere prijzen kent. Bosz liet na de wedstrijd aan Hans Kraay van ESPN weten dat de aanvaller grote stappen heeft gezet: “Hij moet een volwassen voetballer worden, dat was hij aan het begin niet en daar ontwikkelt hij zich goed in.”

Mentor gevonden

Artikel gaat verder onder video

In Ivan Perisic heeft Bajraktarevic een mentor gevonden. De 37-voudig Kroatisch international helpt de jongeling zich sneller aan te passen: “Door zijn aanwezigheid voelt het meer als thuis. Hij heeft humor en veel energie. Ik leer ook veel van hem”, vertelt Bajraktarevic.

Bosz prees Bajraktarevic niet alleen om zijn doelpunten, maar ook om zijn totale spel: “Hij laat nu zien dat hij naast leuke dingen ook functionele dingen wil doen. Hij weet nu beter wanneer hij zijn acties moet maken, wanneer hij balbezit houdt en vooral ook wat hij moet doen als hij de bal niet heeft.”

Persoonlijke ontwikkeling

Bajraktarevic zelf is zich bewust van zijn groei: “Ik ben elke dag aan het werk en in gesprek met de coach om mezelf te ontwikkelen en het team te helpen met goals en assists.” Kijkend naar zijn twee goals zegt de jonge Bosniër: “Ik probeer het mezelf makkelijker te maken door het spel te lezen en meer in de zestien te komen waar nodig. Hierover praat ik ook met Ivan.” Wel baalt de speler van zijn gemiste penalty: “Ik had graag een hattrick willen maken. Ik vroeg de aanvoerder of ik hem mocht nemen en hij zei dat ik er voor moest gaan. Helaas miste ik hem, hier moet ik me nog op ontwikkelen.”

Bajraktarevic behoort tot een jonge groep talenten die PSV klaarstoomt voor de toekomst. Met vertrekkers als Joey Veerman, Ismael Saibari en Ricardo Pepi in het vooruitzicht, krijgen spelers als Bajraktarevic, Paul Wanner en Noah Fernandez steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen.