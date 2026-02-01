LIVE Eredivisie | Bijna aftrap PSV - Feyenoord met Bajraktarevic en St. Juste

St. Juste is een nieuwe aanwinst van Feyenoord en in deze topper staat hij ook in de basis. "Hij heeft nu dik een week meegetraind, is trainingsfit binnengekomen en die week heeft hem goedgedaan. Ik verwacht niet dat hij vandaag een hele wedstrijd kan spelen, maar dat hij kan starten is al heel positief." De trainer wil niet duidelijk maken hoe lang St. Juste op het veld staat vandaag.