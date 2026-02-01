Live voetbal 3

LIVE Eredivisie | Bijna aftrap PSV - Feyenoord met Bajraktarevic en St. Juste

PSV vs Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
1 februari 2026, 14:21

Vanmiddag staat de Eredivisiekraker tussen koploper PSV en nummer twee Feyenoord op het programma. Beide clubs werden midweeks uitgeschakeld in Europa en kunnen het vizier nu dus volle bak op het restant van de competitie richten. Het PSV van Peter Bosz lijkt onbedreigd op de derde opeenvolgende landstitel af te stevenen, terwijl het door blessures geplaagde Feyenoord van Robin van Persie met aartsrivaal Ajax lijkt te strijden om de tweede plaats. Wie doet vandaag goede zaken? Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: PSV - Feyenoord

3m geleden

14:26

Obispo grijpt zijn kans

Obispo start ook vandaag weer in het centrum van de verdediging; Peter Bosz legde voor de camera's van ESPN uit waarom Gasiorowski weer op de bank begint. "Obispo heeft lang op zijn kans gewacht en heeft die grgepen."

10m geleden

14:19

Plots vertrek van Larin

Het lijkt er overigens ook op dat Larin per direct is vertrokken bij Feyenoord. Volgens Mikos Gouka keert de spits terug bij RCD Mallorca. 

13m geleden

14:16

Ueda

Ayase Ueda keert vandaag weer terug in de basisopstelling. Helemaal fris is de Japanner niet, maar dat geldt volgens Van Persie voor vrijwel iedereen. "Ik denk dat geen enkele speler in deze fase van het seizoen helemaal vrij en fris is. Dat hoort er ook een beetje bij."

15m geleden

14:13

Van Persie over St. Juste

St. Juste is een nieuwe aanwinst van Feyenoord en in deze topper staat hij ook in de basis. "Hij heeft nu dik een week meegetraind, is trainingsfit binnengekomen en die week heeft hem goedgedaan. Ik verwacht niet dat hij vandaag een hele wedstrijd kan spelen, maar dat hij kan starten is al heel positief." De trainer wil niet duidelijk maken hoe lang St. Juste op het veld staat vandaag.

17m geleden

14:11

Blessure Van Persie

Robin van Persie geeft in het interview vooraf aan blij te zijn dat de blessure van zijn zoon Shaqueel meevalt. "Het is een reële kans dat hij nog minuten gaat maken dit seizoen", luidt zelfs het verdict.

1u geleden

13:24

Dit zijn de opstellingen!

Bij PSV heeft Bajraktarevic een basisplek in plaats van Man; Obispo krijgt achterin de voorkeur boven Gasiorowski. Bij Feyenoord krijgt de teruggekeerde Jeremiah St. Juste meteen een basisplaats!

Opstelling PSV: Kovár; Dest, Schouten, Obispo, Mauro Junior; Wanner, Saibari, Veerman; Bajraktarevic, Til, Perisic

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, St. Juste, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

2u geleden

12:46

📊 Poll: wat verwacht jij vanmiddag?

2u geleden

12:43

PSV kan nieuwe stap zetten naar de titel

Met een voorsprong van veertien punten op Feyenoord is PSV momenteel de gedoodverfde kampioen. De voorsprong kan vanmiddag verder worden uitgebouwd. Feyenoord moet na de mindere resultaten van de afgelopen maanden vooral naar beneden kijken: bij een nederlaag kan het worden gepasseerd voor Ajax

2u geleden

12:42

Dit zijn de vermoedelijke opstellingen

2u geleden

12:41

Welkom in het liveblog

Goedemiddag en welkom in het liveverslag van de kraker tussen PSV en Feyenoord! Om 14.30 uur wordt afgetrapt in het Philips Stadion. 

Reageren
PSV - Feyenoord

PSV
14:30
Feyenoord
1,68
4,30
4,70
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
20
13
37
5
Sparta
21
-7
35

Meest gelezen

