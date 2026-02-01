LIVE Eredivisie | Bijna aftrap PSV - Feyenoord met Bajraktarevic en St. Juste

Vanmiddag staat de Eredivisiekraker tussen koploper PSV en nummer twee Feyenoord op het programma. Beide clubs werden midweeks uitgeschakeld in Europa en kunnen het vizier nu dus volle bak op het restant van de competitie richten. Het PSV van Peter Bosz lijkt onbedreigd op de derde opeenvolgende landstitel af te stevenen, terwijl het door blessures geplaagde Feyenoord van Robin van Persie met aartsrivaal Ajax lijkt te strijden om de tweede plaats. Wie doet vandaag goede zaken? Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Feyenoord.