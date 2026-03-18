Óscar García kende met een ruime overwinning op Sparta Rotterdam (4-0) een goede start als interim-trainer van Ajax, maar de trainerspositie is voor volgend seizoen nog vacant. Míchel Sánchez, de huidige coach van Girona, werd eind vorig jaar nog genoemd als mogelijke nieuwe trainer bij Ajax. Zijn situatie bij de Spaanse club maakt hem nu extra interessant voor technisch directeur Jordi Cruijff, die de knoop moet doorhakken over het komende seizoen.

Na het ontslag van interim-trainer Fred Grim staat García inmiddels tien dagen voor de groep. Hij heeft de taak om de rust zoveel mogelijk te laten terugkeren in de laatste maanden van het seizoen, Achter de schermen wordt ondertussen gewerkt aan een definitieve aanstelling en daarbij kijkt Ajax waarschijnlijk ook naar buitenlandse opties.

Onzekere toekomst Míchel bij Girona

Míchel beleeft cruciale weken bij Girona. Zijn contract loopt af op 30 juni en hoewel de club hem graag wil behouden, is er nog altijd geen duidelijkheid over een verlenging. Volgens Spaanse media ligt de situatie momenteel stil, omdat zowel de trainer als de club zich volledig richten op de sportieve doelen in de slotfase van het seizoen.

Die onzekerheid zorgt voor spanning binnen Girona. De club ziet Míchel als een sleutelpersoon in de ontwikkeling van het team en wil hem koste wat kost behouden. Vanwege het aflopende contract ligt de keuze echter volledig bij Míchel zelf. Nu een beslissing uitblijft, groeit de nervositeit in Estadi Montilivi.

Sterke reputatie in Europa groeit

Míchel is sinds het seizoen 2021/22 de trainer van Girona. In zijn eerste seizoen loodste hij de club naar LaLiga. Met een tiende plek in het seizoen 2022/23 wist Girona zich vervolgens vrij eenvoudig te handhaven. De derde plaats in het seizoen 2023/24, en het daaropvolgende Champions League-voetbal, was het absolute hoogtepunt voor Míchel. Het droomseizoen leverde hem de onderscheiding van Trainer van het Jaar op in Spanje. Daarna volgde een toch wat teleurstellende zestiende plek en momenteel staat de club twaalfde.

De vijftigjarige oefenmeester blijft niet onopgemerkt op de internationale markt. Door zijn prestaties met Girona — niet alleen de eindklasseringen, maar ook het verzorgde veldspel — staat hij er goed op bij meerdere clubs, zowel in Spanje als daarbuiten. Ook Ajax volgt zijn situatie al langere tijd. Eind december zei clubwatcher Mike Verweij: “Ik weet dat de trainer van Girona er heel goed op staat, Míchel. Dat zou wel eens de volgende kunnen worden, maar pin me daar niet op vast.”

Míchel zelf houdt zich voorlopig op de vlakte. De trainer wil zich eerst volledig richten op het veiligstellen van de doelstellingen van Girona in LaLiga. Pas daarna wil hij knopen doorhakken over zijn toekomst.

Ajax zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen. De club zoekt naar een trainer die een herkenbare speelstijl kan implementeren en spelers beter kan maken, precies de kwaliteiten die Míchel de afgelopen jaren heeft laten zien. Met Jordi Cruijff aan het roer ligt een blik richting Spanje bovendien voor de hand.