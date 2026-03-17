Tienersensatie Dowman getipt bij Ajax, maar bleek ‘onmogelijk om te halen’

17 maart 2026, 20:55
Max Dowman van Arsenal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Max Dowman werd anderhalf jaar geleden getipt aan Ronald de Boer als versterking voor Ajax, zo onthult de analist bij Ziggo Sport. Een zaakwaarnemer contacteerde de voormalig buitenspeler om het toptalent van Arsenal aan te bevelen bij zijn oude club, maar Dowman bleek niet haalbaar voor Ajax.

De zestienjarige Dowman timmert momenteel hard aan de weg bij Arsenal. Nadat de jongeling maandenlang aan de kant stond met een enkelblessure, keerde hij eerder deze maand terug op het veld toen Arsenal met 1-2 won bij Mansfield in de FA Cup. Afgelopen weekend maakte de jongeling zijn rentree in de Premier League, waarbij hij zijn eerste competitiedoelpunt maakte. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de Engelse competitie.

De Boer vertelt bij Ziggo Sport dat hij al langer van het talent van Dowman op de hoogte is. “Het grappige is, anderhalf jaar geleden stuurde een zaakwaarnemer mij een filmpje over deze speler. ‘Ronald, dit moet je bekijken. Hij is zo'n geweldige speler en echt iets voor Ajax. Een echte Ajax-speler’”, zo kreeg de 67-voudig international te horen.

Hij besloot de tip door te geven aan een scout van de Amsterdammers. “Ze zeiden: ‘Daar zijn we al mee bezig, maar die is bijna onmogelijk om te halen’. Hij was toen al zo goed.” Na het zien van de beelden trok De Boer zelf ook de conclusie dat Dowman al ‘fantastisch’ was.

  • 15 mrt. 21:40
M. Dowman

M. Dowman
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 16 jaar (31 dec. 2009)
Positie: M (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
0
0
2025/2026
Arsenal
3
1
2025/2026
Arsenal
3
2
2024/2025
Arsenal
15
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

