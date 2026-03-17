, , en hebben dit seizoen amper wat gehoord van Ajax, zo schetst het Algemeen Dagblad. De vier huurlingen, die respectievelijk voor NEC, PEC Zwolle, FC Groningen en FC Volendam spelen, hebben afzonderlijk van elkaar aangegeven amper wat vanuit Amsterdam te horen.

Gooijer droomt nog altijd van doorbreken in het eerste elftal van Ajax, zo liet hij onlangs weten aan het AD. De verdediger speelt nu voor het tweede jaar op rij bij PEC Zwolle, nadat hij vorig jaar al snel zijn kruisband scheurde. Tijdens zijn revalidatie heeft hij veel in het krachthonk gezeten, waardoor hij zijn wendbaarheid verloor.

Ajax zat niet dicht genoeg op het herstel van Gooijer en greep dus niet in. De mandekker verwijt de Amsterdammers niets. “Zij beleven een moeilijke periode. Het enige wat ze nu willen, is Ajax beter maken. Daar ben ik op dit moment geen onderdeel van”, stelt hij. “Ze hebben aan het eind van het seizoen tijd om te bepalen hoe het verder moet.”

Naast Gooijer gaven ook Verschuren, Kaplan en Janse aan amper met Ajax te spreken. “Eigenlijk heb ik helemaal geen contact met Ajax”, zo liet Verschuren in januari weten aan het NoordHollands Dagblad. De verdediger besloot echter ook niet om zelf contact op te nemen met de Amsterdamse club. “Als ik het goed doe, ziet Ajax dat wel.”

Ook Janse gaf aan niet al te veel met Ajax te spreken . “Ik krijg af en toe appjes, maar probeer me op Groningen te focussen. Meerdere meningen kunnen verwarrend werken.” De verdediger van FC Groningen liet weten dat het ‘er niet toe doet’ van wie de appjes komen.

Kroes had appcontact met huurlingen, Cruijff buigt zich over dossier

Het AD heeft daarom besloten navraag te doen bij Ajax, waaruit naar voren kwam dat Alex Kroes tot zijn afscheid degene was die appcontact had met verschillende huurlingen. Marijn Beuker heeft dat minder, maar zat onlangs wel op de tribune bij PEC Zwolle - NEC, waar Gooijer, Jan Faberski en Kaplan op het veld stonden. Evalueren met de huurlingen gebeurde echter nauwelijks, aldus de krant.

In 2023/24 had Ajax voor een seizoen wel een ‘loan coach’, waardoor spelers als Kian Fitz-Jim, Naci Ünüvar en Youri Baas de benodigde begeleiding kregen om zich verder te ontwikkelen. Michel Kreek, die de functie vervulde, werd na een jaar overgeplaatst naar de scoutingsafdeling. Nu is Jordi Cruijff, de opvolger van Kroes, verantwoordelijk voor het dossier. “Hij laat desgevraagd weten dat het zijn aandacht heeft”, aldus de krant. De technisch directeur is echter niet van plan om al mede te delen hoe hij de verhuurafdeling komend seizoen gaat inrichten.