Marciano Vink verbaast zich over het spel van Ajax-aanvoerder tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder 'ging als de brandweer', zegt Vink, die concludeert dat Klaassen blijkbaar baat heeft bij de dwingende aanpak van de kersverse Ajax-trainer Óscar García.

García debuteerde zaterdagavond met een 4-0 zege op Sparta op de bank van Ajax. Het spel van de Amsterdammers was vele malen beter dan een week eerder, toen in het laatste duel onder leiding van Fred Grim na vooral een matige tweede helft met 3-1 werd verloren bij FC Groningen. Klaassen tekende voor rust nog wel voor de gelijkmaker, maar kreeg na afloop felle kritiek van onder meer Valentijn Driessen. De Telegraaf-journalist omschreef Klaassen en collega-routiniers Wout Weghorst en Steven Berghuis als 'pseudo persoonlijkheden' die Grim 'verschrikkelijk in de steek lieten'.

Vink stipte na Ajax - Sparta in De Eretribune op ESPN al aan dat Sean Steur volledig lijkt op te leven onder García, maandag neemt hij in Voetbalpraat op diezelfde zender het spel van Klaassen onder de loep." Ik zag gisteren beelden van Klaassen in Dit was het Weekend", zegt Vink. "Die ging als de brandweer, dat heb ik in geen tijden gezien." De oud-middenvelder vermoedt dat de aanstelling van García debet is aan de transformatie: "Vreemde ogen dwingen. Dit soort spelers hebben blijkbaar iedere keer een schoolmeester voor de klas nodig om te zeggen: je moet dit en dit doen", vervolgt Vink. "Is het niet Jordan Henderson, want daar hebben ze heel lang over gezeurd, die bracht ze weer naar de gym, nu is het weer een Spanjaard die ze vertelt wat ze moeten doen. En eerder Francesco Farioli natuurlijk." Daarbij wil Vink nog wel verduidelijken dat hij de term 'schoolmeester' niet denigrerend bedoelt.

Gebrek aan balans en persoonlijkheden

Freek Jansen (Voetbal International) onderschrijft de observatie van Vink. "Ik denk: de selectie van Ajax zit al een paar jaar dusdanig in elkaar, met gebrek aan balans en persoonlijkheden, dat ze echt zo'n staf nodig hebben. Ja, zo'n schoolmeester die alles voorkauwt. Volledige duidelijkheid. Sommige trainers, misschien Grim ook wel, denken: dit is een ABC'tje, dat weten de spelers toch wel? Nee, dat weten ze blijkbaar niet. Hoe vaak we ook niet hoorden dat de training onder Farioli perfect was voorbereid. Er was geen moment rust, je moest gelijk door naar de volgende oefening. Dan dacht ik: als speler ben je daar toch ook zelf bij? Maar dat heb je blijkbaar nodig."