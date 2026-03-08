Live voetbal 4

Driessen fileert Ajax-trio: 'Die laten Grim verschrikkelijk in de steek'

Steven Berghuis aan de bal bij FC Groningen - Ajax, met Tyrique Mercera en Mika Godts
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 maart 2026, 11:56

Valentijn Driessen trekt een keiharde conclusie over drie routiniers van Ajax, dat zaterdag een dure nederlaag leed op bezoek bij FC Groningen (3-1). Davy Klaassen, Wout Weghorst en Steven Berghuis lieten interim-trainer Fred Grim in de Euroborg 'verschrikkelijk in de steek', schrijft de chef voetbal van De Telegraaf.

Klaassen (33) droeg in Groningen andermaal de aanvoerdersband bij Ajax. De 34-jarige Berghuis stond als rechtsbuiten voor het eerst sinds september weer eens in de basis, terwijl Weghorst (33) in de spits de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg. De routiniers, samen goed voor 136 interlands voor het Nederlands elftal, konden echter niet voorkomen dat de punten in Groningen bleven en Ajax zo kostbaar puntverlies leed in de strijd om de tweede plaats - en dus Champions League-voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Driessen concludeert dat Grim 'gewogen en al een aantal keer te licht is bevonden' voor zijn klus als interim-trainer bij Ajax, maar wijst ook naar bovengenoemde spelers: "Tegelijk wordt hij verschrikkelijk in de steek gelaten door pseudo persoonlijkheden als aanvoerder Davy Klaassen, Wout Weghorst en Steven Berghuis. Van zulke spelers verwacht je dat ze een ploeg bij de hand nemen als het even niet loopt, maar niets van dit alles." Berghuis blijft wel 'een slimme speler' en Klaassen tekende nog voor de 1-1. "Maar leiders... Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig", aldus Driessen.

'Klaassen, Berghuis en Weghorst gepasseerd station voor de top van de Eredivisie'

Over Weghorst schrijft de journalist dat hij 'altijd boos' is. "Helemaal als hij niet speelt en de slappe Dolberg de voorkeur krijgt van Grim. Tegen PEC Zwolle (0-0, red.) en FC Groningen mocht hij het ongelijk van de interim-trainer bewijzen, maar Weghorst liet niets zien", aldus Driessen. "De harde conclusie is gewoon dat het trio Klaassen, Berghuis en Weghorst een gepasseerd station is in de top van de Eredivisie. Zelfs als meelopers."

Lees ook:
Fred Grim van Ajax

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

  • Gisteren, 19:39
  • Gisteren, 19:39
  • 6
Ajax-spits Wout Weghorst

Ajax komt trauma niet te boven: FC Groningen wint weer na zes nederlagen op rij

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
  • 6
Ajax-fans in uitvak bij FC Groningen

Zeldzaam: Ajax krijgt uitvak niet uitverkocht tegen Groningen

  • Gisteren, 11:40
  • Gisteren, 11:40
  • 7
1 reactie
Bam! Spijker op zijn kop.

