Marciano Vink is na afloop van Ajax - Sparta Rotterdam (4-0) vol lof over . De jonge middenvelder speelde vele malen beter dan de afgelopen tijd het geval was, zegt de analist in De Eretribune op ESPN. Steur zelf was eveneens tevreden over zijn optreden en stelt dat de selectie van Ajax baat heeft bij de aanpak van de nieuwe trainer, Óscar García.

Ajax was bij het debuut van García veel te sterk voor Sparta, dat het enkel aan een aantal goede reddingen van doelman Joël Drommel te danken had dat de score niet nóg hoger uitviel. Het contrast met vorige week, toen Ajax in het laatste duel onder Fred Grim ten onder ging tegen FC Groningen (3-1) was groot. Aanvoerder Davy Klaassen was in zijn eerste reactie bij ESPN duidelijk: "Dit moet de standaard zijn", oordeelde de maker van de 3-0.

Vink zoomt in de nabeschouwing in op het spel van Steur, die de assist leverde bij de 2-0 van Steven Berghuis. "De cijfers zijn, vind ik, best wel heftig", zegt de oud-voetballer. "Aan de bal is het een geweldige speler, dat ziet iedereen. Maar het gaat om de andere dingen", wijst Vink op zaken als duels winnen en ballen veroveren. "Tegen Groningen zagen we heel duidelijk dat hij wegliep bij de situatie, dat gebeurde vandaag niet. Hij was heel consistent in het verdedigen en hij had ook aan de bal gewoon zijn momenten, waaronder die assist."

'Dat was ondermaats, daar kom je niet mee weg'

"Dit waren dingen die je eerder niet zag bij Steur, Grim noemde dat een beetje de automatische piloot", vervolgt de analist. "Het lijkt wel alsof hij nu wel beseft dat er gewoon meer gevraagd wordt, met name in het verdedigende aspect. Ik vind het een fantastische voetballer, laat ik dat vooropstellen. Maar het andere gedeelte was ondermaats, het verdedigende gedeelte. Daar kom je niet mee weg, dat valt op een gegeven moment gewoon op." Vink somt vervolgens op dat Steur tegen Sparta vier keer de bal veroverde, terwijl dat in Groningen niet één keer gebeurde. Ook won hij zeven van de elf duels die hij uitvocht, waar dat er in de Euroborg maar twee waren. "En 67 intensieve loopacties tegen 57 vorige week. In minder minuten", besluit de analist.

'Niet zoveel moeite met kritiek'

Steur verschijnt even later voor de camera en krijgt van verslaggever Cristian Willaert de vraag hoe hij terugkijkt op zijn optreden. "Volgens mij heb ik wel een goede wedstrijd gespeeld. Genoeg gelopen, denk ik. En blij dat ik betrokken ben bij een goal, dat geeft een goed gevoel." Steur had de kritiek in de media van de laatste periode wel meegekregen: "Dat wordt meestal wel naar me doorgestuurd, niet dat ik het zelf opzoek. Ik krijg het allemaal mee en vind het niet erg, zowel kritiek als positieve reacties kunnen mij helpen. Ik heb er niet zoveel moeite mee."

Real Madrid - Manchester City als voorbeeld

"Ja, er bovenop zitten bij balverlies is voor mij een heel groot ontwikkelpunt", beaamt Steur vervolgens. "Ik keek woensdag naar Real Madrid - Manchester City. Dat is echt next level. Toen ik dat zat te kijken dacht ik bij mezelf: dat is gewoon nodig, wil je daar ook komen. En deze trainer hamert er ook heel erg veel op. Dit moet een wekelijks iets worden en ik moet daar gewoon een kwaliteit van maken."

'Zo hoort het ook'

Willaert stipt aan dat uit trainingsbeelden blijkt hoe fanatiek Garciá en zijn assistenten de spelers van Ajax coachen: "Ieder moment dat je ook maar even verzaakt, zitten ze erbovenop. Heb jij het idee dat jullie daar beter van worden en dat jij daar beter van wordt?" Steur zegt: "Ja, zeker. Zo hoort het ook, in mijn optiek. Als je zo traint zie je ook in de wedstrijd terug dat je veel meer energie levert, dat is gewoon heel goed voor ons en wat wij nu nodig hebben. Ik ben er heel blij mee, hopelijk kunnen we deze lijn nu doortrekken."