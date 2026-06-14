Turkije bijt zich stuk op Australische muur en beleeft valse start WK

Australië is met een verrassende zege op Turkije goed begonnen aan het WK. In Vancouver hadden de Turken vrijwel de hele wedstrijd de overhand, maar door twee succesvolle counters zegevierden de Socceroos met 2-0.

Bij Australië had Feyenoorder Jordan Bos een basisplaats als linksback in de vijfmansdefensie van bondscoach Tony Popovic. Bij het Turkije van de Italiaan Vincenzo Montella stonden ex-Eredivisiespelers Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü aan de aftrap.

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Door de aanwezigheid van spelers als Hakan Çalhanoglu (Internazionale) en Arda Güler (Real Madrid) werd Turkije vooraf tot favoriet gebombardeerd, maar die rol maakten de Turken in de eerste helft niet echt waar. Ja, de ploeg van Montella had een veldoverwicht, maar het bleek nauwelijks mogelijk om een gaatje te vinden in de hechte Australische defensie. Eén echte mogelijkheid was er voor Güler, maar hij schoot kort na de drinkpauze recht op doelman Patrick Beach. Uit de tegenstoot sloeg Australië vervolgens verrassend toe. Nestory Irankunda werd diep gestuurd, ontdeed zich van zijn tegenstander en klopte Ugurcan Çakir in de korte hoek: 1-0.

Turkije ging op zoek naar een snel antwoord Centrale verdediger Abdulkerim Baldakci probeerde het van grote afstand, maar Beach wist zijn ziedende schot met zijn vingertoppen tegen de paal te werken. Australië hield daarna de deur stevig dicht, waardoor de Socceroos halverwege met een kleine voorsprong aan de thee konden.

Montella hoopte in de rust iets te forceren door ook Kenan Yildiz (Juventus) binnen de lijnen te brengen. Het spelbeeld bleef in het tweede bedrijf in grote lijnen gelijk: Turkije maakte de dienst uit en bleef wanhopig zoeken naar een gaatje in de defensie, terwijl Australië op de counter loerde. Wat de Turken creëerden bleef voornamelijk beperkt tot schoten van afstand. Zo mocht Güler aanleggen voor een vrije trap, die goed gekeerd werd door Beach. Een kwartier voor tijd gebeurde vervolgens het bijna onvermijdelijke: Australië kwam uit het niets op 2-0. Conor Metcalfe haalde uit van een meter of twintig, Çakir had geen antwoord op zijn inzet richting korte hoek en dus werd het helemáál een zware opgave voor Turkije.

Spits Muhammed Aktürkoglu kreeg kort na de 2-0 een grote kans om de spanning terug te brengen, maar na terugkoppen van Merih Demiral stuitte ook hij op Beach. De jonge doelman had even later ook een antwoord in huis op een vrije trap van Çalhanoglu,