Theo Janssen kijkt uit naar de verrichtingen van bij FC Twente. De routinier streek deze zomer neer bij de club uit Enschede, nadat zijn contract bij Ajax afliep. Janssen legt uit waarom hij in het verleden kritisch is geweest op Weghorst.

“Ik ben altijd kritisch op Wout Weghorst, waardoor mensen denken dat ik een hekel aan hem heb. Helemaal niet, integendeel”, schrijft de oud-voetballer en analist maandag op de website van Voetbal International. “Ik heb juist heel veel waardering voor hem. Hij heeft een geweldige carrière. Wat hij heeft gepresteerd en nog altijd, petje af. Geweldig, ook wat hij in het Nederlands elftal met zijn kwaliteiten heeft laten zien.”

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“Alleen zijn het bij hem meer de maniertjes die maken dat ik kritisch ben”, legt Janssen uit. De oud-voetballer wijst op het feit dat Weghorst als kind naar eigen zeggen in een Ajax-pyjama sliep. “Dat was het verhaal toen hij bij Ajax binnenkwam. Nu zag ik laatst dat hij een traantje weg moest vegen toen hij voor de eerste keer als speler van FC Twente in De Grolsch Veste stond. Ik denk dan: Wat is dit allemaal?”

“‘Maar heel eerlijk, ik moet mezelf ook verbeteren, want het is misschien helemaal niet gemaakt”, vervolgt Janssen. “Want probeer jij maar eens een traantje op te wekken. Dus ik denk inmiddels dat hij dit niet speelt, maar dat hij echt zo is. Misschien moet ik gewoon accepteren dat Wout Wout is.”

“‘Hoe het zou zijn als hij mijn medespeler was? Tsja, hij zou mij wel irriteren natuurlijk. En ik zou ook discussies met hem hebben. Maar tegelijkertijd, en dat is ook het mooie aan een kleedkamer, als iemand presteert dan accepteer je dat gelijk allemaal. Dan denk je: Laat hem maar”, aldus Janssen.