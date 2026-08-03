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‘Memphis Depay wekt woede van Corinthians met krankzinnige eisen’

3 augustus 2026, 22:33
Memphis Depay loopt warm bij Corinthians
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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De onderhandelingen tussen Memphis Depay en Corinthians over een nieuw contract verlopen bijzonder moeizaam. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft zich naar verluidt de woede van zijn Braziliaanse werkgever op de hals gehaald met enkele financiële eisen.

Depay staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Corinthians. De 32-jarige aanvaller tekende destijds een contract tot en met 31 juli 2026 met de Braziliaanse club en zit dus feitelijk sinds enkele dagen zonder club. Depay en Corinthians praten al enige tijd over een nieuw contract, maar komen er voorlopig niet uit. Volgens Gazeta Esportiva is dat te wijten aan de exorbitante financiële eisen van de Nederlander.

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Depay zou allereerst zijn teruggekomen op het akkoord dat hij in eerste instantie met Corinthians was overeengekomen over zijn salaris van 11,92 miljoen euro, verspreid over twee seizoenen. De voormalig PSV’er heeft naar verluidt een vermeerdering van tien procent verlangd, hetgeen tegen het zere been van de Braziliaanse club is.

Daarnaast zou Depay rente willen ontvangen over het salaris dat hij nog verschuldigd is van Corinthians à 7,67 miljoen euro. Dit bedrag zou daardoor kunnen oplopen tot een bedrag van 13,11 miljoen euro. Eenzelfde regeling zou hij willen bedingen over toekomstig salaris dat niet tijdig wordt uitgekeerd.

Verder zou Depay niet willen instemmen met een potentiële marketingfee van 2,38 miljoen euro. Corinthians is bereid om dit bedrag aan de spits uit te keren indien de commerciële targets van de club worden behaald, maar Depay wil een garantie met een surplus van nog eens tien procent.

Ook wil de spits aanspraak maken op het eventuele prijzengeld dat Corinthians zou verdienen met zijn deelname aan het WK voor clubs. Mocht de club de editie van 2029 winnen, dan wil Memphis een percentage van het prijzengeld, ook als hij dan geen speler van Corinthians meer is. Bij een eventuele landstitel maakt Depay aanspraak op een percentage van twintig procent van het prijzengeld.

Daar blijft het niet bij: Depay eist een skybox in het stadion van Corinthians en wenst deze bovendien twee dagen te mogen gebruiken voor eigen evenementen. De opbrengsten daarvan zouden voor vijftig procent aan hemzelf moeten toekomen.

De eisen van Depay zouden volgens Gazeta Esportiva niet in goede aarde zijn gevallen bij Corinthians. De Braziliaanse club heeft de stekker evenwel nog niet definitief uit de onderhandelingen met Depay getrokken en hoopt hem met een tegenvoorstel alsnog te overtuigen van een langer verblijf.

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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