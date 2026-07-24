Corinthians-icoon haalt hard uit naar Memphis Depay: 'Pure waanzin'

De contractonderhandelingen tussen en Corinthians zijn het gespreksonderwerp van de dag in Brazilië. De aanvaller loopt eind deze maand uit zijn contract bij Corinthians, waardoor de tijd begint te dringen. Clubicoon José Ferreira Neto heeft zich kritisch uitgelaten over de voorwaarden die worden besproken.

Depay staat sinds september 2024 onder contract bij Corinthians en heeft nog een week op zijn huidige verbintenis. De club wil de spits graag langer behouden, zo maakte trainer Fernando Diniz duidelijk op een persconferentie. “Ik weet niet wanneer de beslissing genomen zal worden. Wat ik wel kan zeggen, is dat het heel goed zou zijn als we op hem zouden kunnen rekenen. Hij is een bijzondere speler, beslissend op belangrijke momenten. Als we op hem kunnen vertrouwen, zou dat geweldig voor ons zijn. Het bestuur pakt het zo goed mogelijk aan.”

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De gesprekken tussen Depay en Corinthians zijn dus in volle gang. De entourage van de international heeft een tegenvoorstel ingediend bij de club, waarmee hij mikt op een verlenging van drie jaar. Directeur Marcelo Paz liet afgelopen week weten dat het voorstel naast salaris ook ‘creatieve vormen van vergoeding’ omvat, zoals door Depay ontworpen producten en evenementen.

Neto heeft zich bij Rádio Craque Neto kritisch uitgelaten over de onderhandelingen. “Weet je hoeveel hij gaat verdienen?”, begint het clubicoon. “Vijftig miljoen real (omgerekend ruim 8,5 miljoen euro, red.) Jullie zijn hem nog eens vijftig miljoen real verschuldigd”, doelt hij op de achterstallige betalingen. Daardoor zou Corinthians nog meer dan zeventien miljoen euro moeten betalen aan Depay bij een nieuw contract. “Als Corinthians weer Corinthians wil worden, moet er een einde aan komen. Dit is gewoon waanzin”, foetert Neto, die meer dan 200 keer in actie kwam voor Corinthians.