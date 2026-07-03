Hélène Hendriks: 'Of ik slaapkamerfantasieën heb over Memphis?'

ligt goed bij de Nederlandse vrouwen, zo blijkt uit een onderzoek dat tijdens het WK is uitgevoerd. Hélène Hendriks reageert verrast op de uitkomst en geeft ook haar mening over de spits van het Nederlands elftal.

"Er is een onderzoek van EasyToys geweest over slaapkamerfantasieën tijdens het WK. Memphis kwam daar goed uit", vertelt Hendriks in de podcast van Sportnieuws.nl. Uit het onderzoek blijkt dat tien procent van de ondervraagde vrouwen wel een beschuitje zou willen eten met de spits van het Nederlands elftal.

Presentator Damian Vlottes vraagt Hendriks vervolgens of zij ook tot die tien procent behoort. "Nee, nee. Ik heb daar geen fantasieën over", antwoordt de presentatrice.

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Vervolgens krijgt Hendriks de vraag welke persoonlijkheden binnen het Nederlands elftal zij wél kan waarderen. "Ik vind dat Virgil van Dijk een leuke persoonlijkheid heeft. Dat is een hele lieve, correcte jongen. En een waanzinnige voetballer. We geven veel op hem af, maar in Engeland zijn ze helemaal gek van hem."