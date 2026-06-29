Hélène Hendriks grijpt hard in tijdens De Oranjezomer: 'Ik ben er nu klaar mee, wegwezen'

Hélène Hendriks heeft zondagavond tijdens De Oranjezomer live moeten ingrijpen vanwege twee luidruchtige bezoekers in het studiopubliek. De presentatrice onderbrak de uitzending om de mannen rechtstreeks aan te spreken, nadat zij meermaals opstonden en voor onrust zorgden.

Hendriks maakte duidelijk dat het gedrag haar begon te irriteren en sprak de bezoekers streng toe. "Ik vind het leuk dat jullie in de studio zitten, maar we maken wel gewoon live televisie", zei ze zichtbaar geërgerd.

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Daar liet de presentatrice het niet bij. Toen de onrust aanhield, volgde een duidelijke waarschuwing. "Ik zie nu al twee keer dat mensen weglopen. Dat is prima, maar doe dat dan geruisloos. Ik ben er nu klaar mee, anders gewoon moven."

Publiek verlaat de studio na waarschuwing

De twee mannen reageerden vervolgens luidkeels met excuses en besloten daarna de studio te verlaten. Daarmee keerde de rust tijdens de live-uitzending terug.

Na afloop van een item kwam Victor Vlam nog terug op het incident. Hij kon zich volledig vinden in het optreden van Hendriks. "Ik vind het echt respectloos en ik ben blij dat ze weg zijn", zei hij. Volgens Vlam werd de uitzending voortdurend verstoord en zouden de mannen zich bovendien onbeleefd hebben gedragen tegenover de beveiliging.

Ook Thomas van Groningen blikte terug op het opvallende moment. Hij vertelde dat hij voorafgaand aan de uitzending nog met de twee bezoekers had gesproken en zelfs samen met hen Oh Oh Den Haag had gezongen. Later noemde hij hen met een knipoog 'cokesnuivers', al benadrukte Hendriks direct dat die opmerking niets te maken had met het besluit om de mannen uit de studio te laten vertrekken.