Live voetbal 6

Dest wil vraag over Xavi niet beantwoorden, maar eerder interview spreekt boekdelen

13 augustus 2026, 17:01   Bijgewerkt: 17:12
Sergiño Dest en Xavi Hernández in hun tijd bij FC Barcelona
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Sergiño Dest wil in een interview met ESPN niet ingaan op zijn ervaringen met Xavi Hernández, kersvers bondscoach van het Nederlands elftal. Onder de Spanjaard beleefde de huidige PSV-back een teleurstellende periode bij FC Barcelona, waar hij zich tegenover Spaanse media eerder wél over wilde uitspreken.

De 26-jarige Dest stond tussen 2020 en 2024 onder contract bij Barcelona, dat de back voor ruim 20 miljoen euro overnam van Ajax. Een groot succes werd de Amerikaan niet bij de Catalaanse grootmacht, die hem tussentijds verhuurde aan AC Milan en PSV, waarna de Eindhovenaren de op dat moment zwaar geblesseerde Dest uiteindelijk transfervrij konden inlijven.

Artikel gaat verder onder video

Na het ontslag van Ronald Koeman, in november 2021, werd Xavi door Barcelona aangesteld als zijn opvolger. Onder het clubicoon kwam Dest uiteindelijk tot 18 officiële wedstrijden voor de club.

Als ESPN Dest vraagt naar zijn ervaringen met de nieuwe Oranje-bondscoach, houdt hij de boot af. "Ik denk dat je Frenkie (de Jong, red.) moet vragen, die weet het wel wat beter. Het is lang geleden voor mij", aldus de Amerikaan. Als de interviewer doorvraagt en wil weten of Dest 'niet graag terugkijkt' op zijn verleden met Xavi, herhaalt hij: "Nee, zoveel herinneringen heb ik niet echt, vraag Frenkie. Vraag Frenkie maar."

In een interview met de Spaanse krant Sport wilde Dest in oktober 2024 wél uitweiden over zijn verleden met Xavi. Destijds stelde hij onder meer dat hij voor zijn gevoel 'nooit echt een kans heeft gehad' in de periode dat het clubicoon de scepter zwaaide. "Ik denk ook dat hij niet eerlijk tegen mij is geweest", zei Dest toen ook. "In de zomer, voordat hij op vakantie ging, zei hij tegen mij: ‘Ik reken op je, luister niet naar wat de pers zegt’. Zodra hij weer terugkwam, zei hij tegen me dat ik moest vertrekken."

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi Hernandez

KNVB bevestigt: Xavi volgt Koeman op als bondscoach

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
  • 16
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • Gisteren, 19:30
  • Gisteren, 19:30
  • 13
Roberto Martinez

Roberto Martínez mogelijk nieuwe bondscoach Oranje

  • di 11 augustus, 23:08
  • 11 aug. 23:08
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
27
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1
10
PSV
1
0
1
11
NEC
1
-1
0
12
Utrecht
1
-1
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws