wil in een interview met ESPN niet ingaan op zijn ervaringen met Xavi Hernández, kersvers bondscoach van het Nederlands elftal. Onder de Spanjaard beleefde de huidige PSV-back een teleurstellende periode bij FC Barcelona, waar hij zich tegenover Spaanse media eerder wél over wilde uitspreken.

De 26-jarige Dest stond tussen 2020 en 2024 onder contract bij Barcelona, dat de back voor ruim 20 miljoen euro overnam van Ajax. Een groot succes werd de Amerikaan niet bij de Catalaanse grootmacht, die hem tussentijds verhuurde aan AC Milan en PSV, waarna de Eindhovenaren de op dat moment zwaar geblesseerde Dest uiteindelijk transfervrij konden inlijven.

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Na het ontslag van Ronald Koeman, in november 2021, werd Xavi door Barcelona aangesteld als zijn opvolger. Onder het clubicoon kwam Dest uiteindelijk tot 18 officiële wedstrijden voor de club.

Als ESPN Dest vraagt naar zijn ervaringen met de nieuwe Oranje-bondscoach, houdt hij de boot af. "Ik denk dat je Frenkie (de Jong, red.) moet vragen, die weet het wel wat beter. Het is lang geleden voor mij", aldus de Amerikaan. Als de interviewer doorvraagt en wil weten of Dest 'niet graag terugkijkt' op zijn verleden met Xavi, herhaalt hij: "Nee, zoveel herinneringen heb ik niet echt, vraag Frenkie. Vraag Frenkie maar."

In een interview met de Spaanse krant Sport wilde Dest in oktober 2024 wél uitweiden over zijn verleden met Xavi. Destijds stelde hij onder meer dat hij voor zijn gevoel 'nooit echt een kans heeft gehad' in de periode dat het clubicoon de scepter zwaaide. "Ik denk ook dat hij niet eerlijk tegen mij is geweest", zei Dest toen ook. "In de zomer, voordat hij op vakantie ging, zei hij tegen mij: ‘Ik reken op je, luister niet naar wat de pers zegt’. Zodra hij weer terugkwam, zei hij tegen me dat ik moest vertrekken."