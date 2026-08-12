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NEC verbaast de Griekse media: 'Normaal is NEC niet...'

12 augustus 2026, 09:40
Dusan Tadic Olympiakos Piraeus NEC
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Griekse media zijn verrast door de uitschakeling van Olympiakos door NEC. De Grieken hadden vooraf weinig rekening gehouden met een uitschakeling door de Nederlandse club, maar concluderen na de return dat NEC terecht doorgaat naar de volgende ronde.

Sport24 zag de uitschakeling vooraf niet aankomen toen Olympiakos aan NEC werd gekoppeld in de voorronde van de Champions League. 'NEC is normaal niet een team dat Olympiakos uit zou schakelen in de Champions League. Onder normale omstandigheden schakelt NEC de Grieken niet uit, maar dit was een situatie waarin alles wees op een fatale uitkomst. De Nederlanders speelden met het enthousiasme dat past bij het succes van vorig seizoen. Dat zag je terug in beide wedstrijden', zo klinkt het.

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Ook Gazzetta zag dat de goede fases van Olympiakos onvoldoende waren om NEC daadwerkelijk in de problemen te brengen. 'De goede periodes van Olympiakos in deze wedstrijd duurden niet lang genoeg', concludeert het Griekse medium. 'Ook in de verlenging hadden de Grieken wat kansen, maar over de hele wedstrijd was NEC de betere ploeg. Dit Olympiakos had kwalificatie niet kunnen afdwingen, helemaal niet tegen een aanvallend en snel spelend NEC.'

SDNA zag Olympiakos nog goed beginnen aan de return. 'In plaats van een stap vooruit neemt Olympiakos een stap terug. Olympiakos begon goed met de opstelling, waardoor de Nederlanders hun spel niet konden spelen. Lang bleef de ploeg bestand tegen de druk die NEC uiteindelijk uitoefende, maar Olympiakos moest toch het hoofd buigen', valt er te lezen.

NEC gaat zich plaatsen voor de Champions League

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