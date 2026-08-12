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Ochtendkranten zien duidelijke uitblinker bij NEC tegen Olympiakos

12 augustus 2026, 10:11
Dusan Tadic
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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NEC wist zich dinsdagavond ten koste van Olympiakos te plaatsen voor de play-offronde van de Champions League. De Nederlandse ochtendkranten zijn onder de indruk en wijzen dezelfde uitblinker aan bij de Nijmegenaren: Dusan Tadic.

Het Algemeen Dagblad zag dat NEC het in de eerste helft lastig had met Olympiakos, dat direct na rust ook nog op voorsprong kwam. “NEC leek niet bij machte om ook die klap te boven te komen”, stelt de krant. Uiteindelijk wist de ploeg van Dick Schreuder zich te herstellen. “Aan de hand van uitblinker Tadic richtte het elftal zich op. De topaanwinst gaf twee geweldige voorzetten op Bryan Linssen. De eerste werd nog niet benut door de spits door een knappe redding van de Griekse doelman, maar de tweede werd wel door hem binnengegleden.”

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Ook De Volkskrant licht Tadic eruit na de zege van de Nijmegenaren, die met zijn komst lieten zien nog steeds hongerig te zijn. “De 37-jarige Serviër was voortdurend aan het wijzen, zijn ploeggenoten aan het oppeppen en was betrokken bij het eerste gevaar, voordat hij in de tweede helft de assist gaf op de gelijkmaker van Linssen, waardoor er weer hoop in de Nijmeegse harten werd gepompt”, klinkt het.

De Telegraaf stipt ook aan dat Tadic flink aan het gebaren was in het veld, met name rondom de invalbeurt van Emre Mor. De Turk moest aan de zijlijn blijven omdat hij zijn oorbel nog in had. “Dusan Tadic ergerde zich kapot in het veld en liet dat in woord en gebaar merken.” De krant waardeert verder de ‘lastige omstandigheden’ voor NEC in het duel met Olympiakos. “Schreuder had in de misschien wel belangrijkste wedstrijden van het seizoen, waarin vele miljoenen op het spel staan, nauwelijks fitte verdedigers tot zijn beschikking.”

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CG
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Helemaal gelijk. Ik vond hem echt héél erg goed. Echt een topaanwinst voor NEC!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.737 Reacties
1.115 Dagen lid
14.167 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Helemaal gelijk. Ik vond hem echt héél erg goed. Echt een topaanwinst voor NEC!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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NEC - Olympiakos

N.E.C.
2 - 1
Olympiakos Piraeus
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Dusan Tadic

Dusan Tadic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
1
0
2025/2026
Al Wahda
25
1
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10

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