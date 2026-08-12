Ochtendkranten zien duidelijke uitblinker bij NEC tegen Olympiakos

NEC wist zich dinsdagavond ten koste van Olympiakos te plaatsen voor de play-offronde van de Champions League. De Nederlandse ochtendkranten zijn onder de indruk en wijzen dezelfde uitblinker aan bij de Nijmegenaren: .

Het Algemeen Dagblad zag dat NEC het in de eerste helft lastig had met Olympiakos, dat direct na rust ook nog op voorsprong kwam. “NEC leek niet bij machte om ook die klap te boven te komen”, stelt de krant. Uiteindelijk wist de ploeg van Dick Schreuder zich te herstellen. “Aan de hand van uitblinker Tadic richtte het elftal zich op. De topaanwinst gaf twee geweldige voorzetten op Bryan Linssen. De eerste werd nog niet benut door de spits door een knappe redding van de Griekse doelman, maar de tweede werd wel door hem binnengegleden.”

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Ook De Volkskrant licht Tadic eruit na de zege van de Nijmegenaren, die met zijn komst lieten zien nog steeds hongerig te zijn. “De 37-jarige Serviër was voortdurend aan het wijzen, zijn ploeggenoten aan het oppeppen en was betrokken bij het eerste gevaar, voordat hij in de tweede helft de assist gaf op de gelijkmaker van Linssen, waardoor er weer hoop in de Nijmeegse harten werd gepompt”, klinkt het.

De Telegraaf stipt ook aan dat Tadic flink aan het gebaren was in het veld, met name rondom de invalbeurt van Emre Mor. De Turk moest aan de zijlijn blijven omdat hij zijn oorbel nog in had. “Dusan Tadic ergerde zich kapot in het veld en liet dat in woord en gebaar merken.” De krant waardeert verder de ‘lastige omstandigheden’ voor NEC in het duel met Olympiakos. “Schreuder had in de misschien wel belangrijkste wedstrijden van het seizoen, waarin vele miljoenen op het spel staan, nauwelijks fitte verdedigers tot zijn beschikking.”