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Dusan Tadic spreekt zich uit over coëfficiënten: ‘Toen ik wegging…’

12 augustus 2026, 07:58
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Dusan Tadic is blij dat hij weer zijn bijdrage kan leveren aan het Nederlandse voetbal in Europa, zo laat hij na NEC - Olympiakos weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De Serviër zag de Eredivisie na zijn vertrek bij Ajax afglijden op Europees gebied.

Met Tadic in de ploeg wist NEC zich dinsdag ten koste van Olympiakos te plaatsen voor de play-offronde van de Champions League. Voor de routinier voelt het goed dat hij weer voor Europese successen kan zorgen met een Nederlandse ploeg. “Toen ik weg was, heeft Nederland veel punten verloren. Toen ik wegging, waren we volgens mij de vierde of vijfde competitie (zesde, red.). Nu de zevende. Nu moeten we ervoor zorgen dat we weer punten gaan pakken.” Met het wegvallen van het sterke seizoen 2021/22 staat de Eredivisie momenteel zelfs op de achtste plaats op de coëfficiëntenranglijst.

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Dus het lag aan jouw afwezigheid dat we afgegleden zijn, Tadic. Nou, NEC gaat in Europa ook geen potten breken.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
683 Reacties
759 Dagen lid
1.665 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Dus het lag aan jouw afwezigheid dat we afgegleden zijn, Tadic. Nou, NEC gaat in Europa ook geen potten breken.

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NEC - Olympiakos

N.E.C.
2 - 1
Olympiakos Piraeus
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Dusan Tadic

Dusan Tadic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 37 jaar (20 nov. 1988)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
1
0
2025/2026
Al Wahda
25
1
2024/2025
Fenerbahçe
35
11
2023/2024
Fenerbahçe
38
10

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