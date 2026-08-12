Dusan Tadic spreekt zich uit over coëfficiënten: ‘Toen ik wegging…’

is blij dat hij weer zijn bijdrage kan leveren aan het Nederlandse voetbal in Europa, zo laat hij na NEC - Olympiakos weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De Serviër zag de Eredivisie na zijn vertrek bij Ajax afglijden op Europees gebied.

Met Tadic in de ploeg wist NEC zich dinsdag ten koste van Olympiakos te plaatsen voor de play-offronde van de Champions League. Voor de routinier voelt het goed dat hij weer voor Europese successen kan zorgen met een Nederlandse ploeg. “Toen ik weg was, heeft Nederland veel punten verloren. Toen ik wegging, waren we volgens mij de vierde of vijfde competitie (zesde, red.). Nu de zevende. Nu moeten we ervoor zorgen dat we weer punten gaan pakken.” Met het wegvallen van het sterke seizoen 2021/22 staat de Eredivisie momenteel zelfs op de achtste plaats op de coëfficiëntenranglijst.