Advocaat Roberto Martínez komt met heldere reactie op interesse Oranje

Roberto Martínez zou in beeld zijn om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. De advocaat van de Spaanse trainer, Jesse De Preter, ziet echter niet in hoe beide partijen tot een deal gaan komen, zo laat hij weten aan Voetbal International.
Dinsdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Martínez in beeld zou zijn om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. Na het afhaken van Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag besloot de KNVB verder te zoeken, waarna de Spaanse oefenmeester in beeld was. De afgelopen jaren was hij actief als bondscoach van Portugal, terwijl hij daarvoor actief was bij België.
Volgens De Telegraaf heeft Nigel de Jong namens de KNVB ook al gesproken met Martínez. De directeur topvoetbal van de bond zou naar Málaga zijn afgereisd om met de kandidaat in gesprek te gaan. Of hier daadwerkelijk een akkoord uit gaat komen, is vooralsnog onduidelijk.
De advocaat van Martínez gelooft in ieder geval niet dat er een akkoord gaat komen tussen zijn cliënt en de KNVB. “Als de Nigel de Jong belt, gaan we in gesprek”, legt De Preter uit aan Joost Blaauwhof van VI. “Maar traditioneel gaat de KNVB voor een Nederlandse coach en financieel vermoed ik dat de verwachtingen heel erg ver uit elkaar liggen”, uit hij zijn twijfels. “Ik zie niet in hoe dit een deal kan worden.”
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Er is dus waarschijnlijk al contact geweest, anders zou het wel een zeer arrogante houding zijn van deze advocaat om direct te stellen dat de financiën te ver uit elkaar zouden liggen. Ik hoop overigens wel dat het waar is. Iemand die zo weinig presteert met zulk materiaal bij meerdere landen, is toch niet wat je wil.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Er is dus waarschijnlijk al contact geweest, anders zou het wel een zeer arrogante houding zijn van deze advocaat om direct te stellen dat de financiën te ver uit elkaar zouden liggen. Ik hoop overigens wel dat het waar is. Iemand die zo weinig presteert met zulk materiaal bij meerdere landen, is toch niet wat je wil.