Advocaat Roberto Martínez komt met heldere reactie op interesse Oranje

Roberto Martínez zou in beeld zijn om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. De advocaat van de Spaanse trainer, Jesse De Preter, ziet echter niet in hoe beide partijen tot een deal gaan komen, zo laat hij weten aan Voetbal International.

Dinsdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Martínez in beeld zou zijn om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. Na het afhaken van Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag besloot de KNVB verder te zoeken, waarna de Spaanse oefenmeester in beeld was. De afgelopen jaren was hij actief als bondscoach van Portugal, terwijl hij daarvoor actief was bij België.

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Volgens De Telegraaf heeft Nigel de Jong namens de KNVB ook al gesproken met Martínez. De directeur topvoetbal van de bond zou naar Málaga zijn afgereisd om met de kandidaat in gesprek te gaan. Of hier daadwerkelijk een akkoord uit gaat komen, is vooralsnog onduidelijk.

De advocaat van Martínez gelooft in ieder geval niet dat er een akkoord gaat komen tussen zijn cliënt en de KNVB. “Als de Nigel de Jong belt, gaan we in gesprek”, legt De Preter uit aan Joost Blaauwhof van VI. “Maar traditioneel gaat de KNVB voor een Nederlandse coach en financieel vermoed ik dat de verwachtingen heel erg ver uit elkaar liggen”, uit hij zijn twijfels. “Ik zie niet in hoe dit een deal kan worden.”