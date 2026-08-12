Hans Kraay junior diep onder indruk van Feyenoord-duo

Hans Kraay junior kijkt ernaar uit om en dit seizoen aan het werk te zien bij Feyenoord, zo maakt hij duidelijk in zijn column in Voetbal International. De analist verwacht dat de aanvoerdersband eerstgenoemde goed zal doen, terwijl hij de ontwikkeling van Zechiël vergelijkt met die van Orkun Kökçü.

Bij Feyenoord waren de kersverse aanvoerder Valente en Zechiël afgelopen weekend de uitblinkers op bezoek bij Sparta (0-1 winst). De keuze van Giovanni van Bronckhorst om de band aan Valente te geven, kan Kraay volledig begrijpen. “Dit is een hele frisse en logische keuze. Deze jongen raakt van een band om zijn arm niet in de war. Hij kan zich prima verwoorden na afloop ook, is kritisch over zijn ploeg en kritisch op zichzelf.”

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De oud-middenvelder ziet ook iets anders wat opvalt bij Valente. “Sinds hij dat ding om zijn arm heeft, gaat hij scoren. Ik ben weliswaar twee jaar al flink fan van hem, maar ik kan wél tellen”, doelt Kraay op de beperkte productie van de middenvelder de afgelopen seizoenen. Vorig jaar was Valente in 43 officiële duels goed voor drie goals, terwijl hij in zijn laatste jaar bij FC Groningen twee keer scoorde in 33 wedstrijden. “Dat is veel te weinig”, vindt de analist. “Dus laat die aanvoerdersband een voorbode zijn voor een goaltje of zeven of acht van Valente.”

Ook Zechiël kan dit seizoen voor doelpunten zorgen vanaf het middenveld, mede dankzij de coaching van Ron Jans vorig jaar bij FC Utrecht. “Ze hebben hem van balletjesophaler tot een box-to-boxspeler gemaakt. En van iemand die zelden op zoek was naar goals, hebben ze hem bij Utrecht volledig ingepeperd dat een nummer 8 niet alleen balletje-balletje speelt, maar ook twaalf of dertien keer in het strafschopgebied moet komen.” Kraay benadrukt dat Zechiël vorig seizoen acht goals en zeven assists had in de Eredivisie en stelt dat de middenvelder een ‘gratis aankoop’ is voor Van Bronckhorst. “Ik vergelijk het een klein beetje met hoe Arne Slot van balletjesophaler Orkun Kökçü een box-to-boxspeler heeft gemaakt. En een doelpuntenmaker ook nog. Want als je mee wil doen om het kampioenschap, zullen je middenvelders er ook een paar in moeten jassen.” Ook een ‘revival’ van Sem Steijn zou Feyenoord volgens de analist helpen in de jacht op de titel.