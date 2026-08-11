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Feyenoord wil af van grootverdieners: zes spelers maken hun salaris niet waar

11 augustus 2026, 18:43
Giovanni van Bronckhorst
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Feyenoord wil deze maand meerdere spelers met een relatief zwaar salaris van de hand doen. Volgens het Algemeen Dagblad moet technisch directeur Devy Rigaux eerst ruimte creëren in de selectie en het salarishuis voordat de Rotterdammers opnieuw serieus de transfermarkt op kunnen. De selectie moet richting begin september worden teruggebracht tot ongeveer 25 veldspelers en drie keepers.

Casper Tengstedt lijkt als vierde spits nauwelijks toekomst te hebben. De 26-jarige Deen ontbrak tegen Sparta zelfs in de wedstrijdselectie. Feyenoord wil bij een vertrek wel een deel terugzien van de ruim zes miljoen euro die vorig jaar voor hem werd betaald.

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Ook Luka Ivanusec staat nadrukkelijk voor een vertrek. PAOK Saloniki nam de 27-jarige Kroaat na een huurperiode niet definitief over. Ivanusec heeft nog een contract tot medio 2028 en drukt met zijn salaris stevig op de begroting.

Voor Stéphano Carillo is eveneens geen perspectief. De twintigjarige spits heeft nog een langdurig contract, terwijl zijn salaris een transfer kan bemoeilijken. "Het salaris dat hij in Rotterdam opstrijkt, zal hij elders niet snel krijgen", weet journalist Mikos Gouka.

Daarnaast mogen de rechtsbacks Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba vertrekken. Beiden beginnen aan hun laatste contractjaar en verdienen relatief veel. Feyenoord beschikt met Givairo Read en Mats Deijl al over andere opties op die positie.

Ook de positie van Anel Ahmedhodzic staat ter discussie. De verdediger wordt momenteel niet als basisspeler gezien, waardoor zijn salaris volgens het AD zwaar weegt voor zijn huidige rol.

Feyenoord wil tegelijk meer ruimte creëren voor eigen jeugd. Zo wil de club Gjivai Zechiël langer vastleggen en krijgen talenten als Tijme Wessels, Jivayno Zinhagel en Jerayno Schaken nadrukkelijk kansen.

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Luka Ivanusec

Luka Ivanusec
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 nov. 1998)
Positie: AM (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
-
-
2025/2026
PAOK
20
0
2024/2025
Feyenoord
13
1
2023/2024
Feyenoord
24
3

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Heerenveen
1
1
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