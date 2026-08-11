Tadic en Chery koken van woede: ploeggenoot krijgt oorbel niet uit

Een opvallend moment zorgde dinsdagavond voor de nodige irritatie bij N.E.C. tijdens de cruciale return tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. Nadat Sami Ouaissa geblesseerd het veld moest verlaten, stond klaar om hem te vervangen. De aanvaller kon echter niet direct binnen de lijnen komen omdat hij zijn oorbel niet uit kreeg. Daardoor moest de ploeg van trainer Dick Schreuder bijna drie minuten met tien man verder in een wedstrijd waarin iedere seconde telde.

Ouaissa viel na nog geen half uur spelen uit nadat hij iets aan zijn been voelde. Terwijl Mor langs de zijlijn worstelde met het sieraad, liep de ergernis op het veld zichtbaar op. Dušan Tadić liet duidelijk merken dat hij wilde dat zijn ploeggenoot zo snel mogelijk het veld in kwam. Ook routinier Tjaronn Chery keek allerminst tevreden toe hoe de invalbeurt op zich liet wachten. Volgens de spelregels is het dragen van sieraden tijdens de wedstrijd verboden en moeten deze voor het betreden van de grasmat volledig zijn verwijderd.

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Niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten was de frustratie over het oponthoud voelbaar. Dick Schreuder ergerde zich zichtbaar aan de situatie langs de kant en liet zijn onvrede duidelijk merken: "Godverdomme man", klonk het uit de mond van de trainer. Op het sociale medium X uitten supporters eveneens hun onbegrip over de gebrekkige voorbereiding van de wisselspeler. Een kijker noemde het moment ronduit amateuristisch: "Lekker professioneel zeg. Duidelijk niet klaar voor dit niveau", luidde de reactie. Een andere fan stelde cynisch dat de vertraging simpel voorkomen had kunnen worden: "Nee, je moet niet in de kleedkamer je oorring al verwijderen, stel dat je in moet vallen".

De kritiek richtte zich vooral op de timing van het verwijderen en de impact op het elftal. "En dan kun je door je oorbel het veld niet in. Doe dat ding ook gewoon vooraf uit", schreef een aanhanger van de Gelderse club. Een ander wees naar de verantwoordelijkheid van de technische staf: "Als ik Schreuder was dan had ik Emre terug op de bank gezet. Je hoort klaar te zijn". Het feit dat N.E.C. extra lang met een man minder speelde, werd de invaller zwaar aangerekend. Een kijker genoot wel van de reactie van de hoofdtrainer: "Heerlijk die ergernis van Schreuder om zo'n voetballer die niks snapt van de spelregels omtrent sieraden".

Uiteindelijk slaagde Mor er alsnog in om de oorbel te verwijderen en binnen de lijnen te komen, waarna hij de hevig geëmotioneerde Ouaissa afloste. Dat het afdoen van het sieraad bepaald niet zonder slag of stoot ging, bleek even later toen het oor van de buitenspeler bebloed in beeld kwam. Het zorgde voor een pijnlijk slotstuk van een van de meest opvallende momenten uit de eerste helft in de uitverkochte Goffert.

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Als ik Schreuder was dan had ik Emre terug op de bank gezet. Je hoort klaar te zijn… #necoly — Tycho (@therealtajko) August 11, 2026

Nee, je moet niet in de kleedkamer je oorring al verwijderen, stel dat je in moet vallen. #sukkel #necoly — Franz Andrießen (@HerrCaleun) August 11, 2026

En dan kun je door je oorbel het veld niet in 🤣🤣🤣. Doe dat ding ook gewoon vooraf uit. #NECOLY — Hans Wester (@Hans_6819) August 11, 2026