Luciano Valente stipt zijn grote voorbeeld aan: 'Ik ken hem niet, maar hij is heel vet'

had tijdens zijn vakantie nog geen moment rekening gehouden met het aanvoerderschap van Feyenoord. Na het vertrek van Timon Wellenreuther kreeg Valente echter de vraag van trainer Giovanni van Bronckhorst om de band aan te nemen. Valente vindt het een eer, maar is niet van plan zijn houding binnen de ploeg te veranderen.

“Het is superbijzonder", zegt Valente in gesprek met Feyenoord ONE over het aanvoerderschap. "Tijdens mijn vakantie heb ik er geen moment aan gedacht. Je gaat de voorbereiding in en dan vervalt onze aanvoerder, want Timon maakte een stap. Dan ga je ineens denken dat je misschien wel in aanmerking komt. Het is uiteindelijk een eer en ik voel me enorm trots, maar ik verander niks aan mezelf. Ik zal dezelfde Luciano blijven. Het was heel mooi om aan mijn familie te vertellen, die vinden het ook heel bijzonder."

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Voor inspiratie kijkt hij naar een uitgesproken aanvoerder uit het internationale voetbal. “Mijn voorbeeld? Sergio Ramos vond ik een hele mooie persoonlijkheid. Ik ken hem natuurlijk niet, maar als je hem van buitenaf ziet, is het iemand met veel passie. Hij ging voorop in de strijd en een bepaalde uitstraling had. Ik vond hem altijd wel heel vet.”

Valente kritisch na zege van Feyenoord op Sparta

Met de band om de arm beleefde Valente zondag direct een succesvolle eerste competitiewedstrijd. Feyenoord won met 0-1 bij Sparta Rotterdam en de aanvoerder maakte zelf het enige doelpunt. Toch overheerst bij hem ook het gevoel dat de wedstrijd veel eerder beslist had moeten zijn.

“Ik denk dat het een heel belangrijk begin is geweest. Uiteindelijk konden we er meer uithalen, op basis van de eerste zestig minuten. Het laatste halfuur werd het nog spannend, wat we eigenlijk over onszelf afriepen. Dat is iets waar we als team en staf naar moeten kijken, maar de eerste drie punten zijn binnen”, aldus Valente.

De middenvelder heeft de wedstrijd inmiddels individueel geanalyseerd. “We hebben de wedstrijd nog niet gezamenlijk gekeken, maar zelf kijk je de wedstrijd natuurlijk terug. We hebben mooie aanvallen gecreëerd, dat is heel positief. Dat moeten we ook zeker meenemen. Uiteindelijk moet de bal in het netje en dat moest veel vaker, want dan kom je niet meer in een lastige wedstrijd terecht. We moeten het sneller killen, daar gaan we zeker mee aan de slag.”

Zijn treffer zorgde ondertussen wel voor een persoonlijke opsteker. “Dat geeft superveel vertrouwen en een bevestiging van waar je hard mee bezig bent. Het is heel fijn dat het in de eerste wedstrijd gebeurt, want dat doet je als persoon ook goed. Dat je dan gelijk zo belangrijk voor het team kan zijn, is helemaal mooi. Wat ik zeg: uiteindelijk moest het niet van die ene goal afhangen en dat is wat we meenemen.”

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Achter zijn doelpunt zat volgens Valente bovendien veel analysewerk. Hij besteedt veel aandacht aan zijn loopacties en positionering rond het strafschopgebied. Ditmaal was hij op de juiste plek toen Gjivai Zechiël de bal aanleverde.

“Je kijkt vooral beelden, hoe je in die scoringsmomenten kan komen. Positie kiezen. Bij de goal kwam de bal bij Zechiël terecht en haakte ik in de aanval goed af. In het verleden zou ik misschien doorlopen waar de ruimte eigenlijk niet ligt. Dat zijn dingen waar je mee bezig bent. Je kijkt vooral beelden om in het vervolg goed positie te kunnen innemen. Daar ben ik veel mee bezig, om meer ruimte voor jezelf te creëren. Zechiël ziet dat ook nog eens goed en dan sta je volledig vrij en is het een kwestie van binnenschuiven.”

Valente ziet sterke chemie binnen Feyenoord

De samenwerking met Zechiël is voor Valente niet nieuw. De twee speelden eerder samen bij Jong Oranje en vinden elkaar ook bij Feyenoord snel.

“Vanaf dag één tijdens de voorbereiding zie je gewoon dat hij het spelletje goed begrijpt. Dat is heel fijn voetballen. Als je dezelfde connectie en inzichten hebt, verwacht je op bepaalde momenten de bal van elkaar. Uiteindelijk creëren we dat nu heel goed in het team. Je zag de eerste helft tegen Sparta dat we van alle kanten goede aanvallen hebben gecreëerd. Dat de connectie er is tussen ons, dat is duidelijk.”

Volgens de middenvelder is juist die onderlinge klik van grote waarde. “Ik denk dat mensen het soms onderschatten, maar chemie in een elftal is heel belangrijk. Als ik naar mezelf kijk, is plezier in het voetbal heel fijn, want dan komen er mooie aanvallen en dan gaan de punten komen. Je ziet het vanaf dag één al. Ook al waren het oefenwedstrijden: we hebben vanaf dag één gezegd dat het wel om het resultaat gaat. Als je dat kan combineren met de patronen die je hebt getraind, komen er mooie dingen uit. In de oefenwedstrijden tegen serieuze tegenstanders en tegen Sparta hebben we het laten zien.”