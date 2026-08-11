Het veld in het AFAS Stadion lag er zaterdag slecht bij tijdens het duel tussen AZ en ADO Den Haag (2-0). Een woordvoerder van de Alkmaarders laat aan De Telegraaf weten dat de club kampt met een schimmel in het veld, wat bij de eerste competitiewedstrijd voor problemen zorgde.

AZ begon zaterdag in eigen huis goed aan de competitie met een 2-0 zege op promovendus ADO Den Haag. Een van de opvallendste zaken rondom de wedstrijd was de erbarmelijke staat van het veld. Al tijdens de warming-up zorgde de grasmat voor problemen en gedurende de wedstrijd werd de het alleen nog maar erger.

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Een woordvoerder van de club laat aan De Telegraaf weten dat het gaat om een schimmel die baat heeft bij warm weer. Door de hoge temperaturen van de afgelopen tijd kon de schimmel zich goed ontwikkelen. “Er wordt met man en macht gewerkt om het veld weer gezond te krijgen”, laat de woordvoerder weten.

Ook in de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen was het veld in Alkmaar allesbehalve goed. Aan het einde van het jaar eindigde de mat in het AFAS Stadion als zestiende van de achttien in het klassement. In een poging dit jaar een beter veld neer te leggen, haalde AZ Erwin Beltman, voormalig grasmeester van Feyenoord, naar Alkmaar. Hij was tussen 2013 en 2022 verantwoordelijk voor het veld in De Kuip, dat in die periode bijna ieder jaar als beste in de Eredivisie werd beoordeeld. AZ gaat ervan uit dat de problemen met de schimmel zijn opgelost voor de volgende thuiswedstrijd, op zaterdag 29 augustus tegen Go Ahead Eagles.