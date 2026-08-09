West Ham United heeft een eerste bod uitgebracht op . Volgens de Daily Mail hebben de Londenaren ongeveer vijftien miljoen pond, omgerekend circa 17,5 miljoen euro, over voor de spits van AZ. Daarmee lijkt de belangstelling voor de 24-jarige Ier steeds concreter te worden.

De Engelse club is bereid om diep in de buidel te tasten. West Ham zou zelfs het transferrecord van het Championship, dat rond de 17,5 miljoen pond (20,5 miljoen euro) ligt, willen verbreken om Parrott naar Londen te halen. Ook FC Porto is volgens de Engelse krant in de markt voor de aanvaller.

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Parrott begon zaterdag op de bank tijdens de eerste competitiewedstrijd van AZ tegen ADO Den Haag. Dat past bij zijn huidige situatie in Alkmaar: de spits heeft aangegeven deze zomer graag een transfer te willen maken.

Parrott wil AZ verlaten

Trainer Leeroy Echteld liet eerder al weinig twijfel bestaan over de toekomst van zijn aanvaller. “We weten allemaal dat hij graag een transfer wil maken. Die zullen we uiteindelijk niet houden, denk ik”, zei de oefenmeester na de gewonnen Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen PSV.

Ook Parrott zelf bevestigde dat hij met Echteld over zijn situatie heeft gesproken. “Omdat de trainer en ik een hele goede relatie met elkaar hebben. We zijn onlangs gaan zitten en hebben een mooi gesprek gehad.”

De spits accepteerde daarbij dat Mexx Meerdink voorlopig de voorkeur krijgt. “Niet meer dan logisch. De trainer zei dat hij koos voor de spelers die het voor hem dit seizoen moeten gaan doen.”

West Ham zet eerste stap

Eerder werd gemeld dat AZ ongeveer dertig miljoen euro verlangt voor Parrott. West Ham werd toen al genoemd als de club met de beste papieren, terwijl ook Porto belangstelling heeft.

Parrott kwam in 2024 voor ongeveer vier miljoen euro over van Tottenham Hotspur. In zijn eerste twee seizoenen bij AZ maakte hij 51 doelpunten in 96 officiële wedstrijden en leverde hij daarnaast zeventien assists.

Zolang een transfer uitblijft, wil de Ier zich volledig blijven inzetten voor AZ. “Ik vind het belangrijk om de jongens zoveel als mogelijk te helpen. That’s really a big thing to me. Deze club heeft zo ontzettend veel voor mij gedaan. Ik zei tegen de trainer: zolang ik er ben, zal ik er voor jou en de boys zijn.”