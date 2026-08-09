De KNVB lijkt Louis van Gaal niet serieus te overwegen als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hoewel de inmiddels 75-jarige trainer beschikbaar zou zijn voor een gesprek over een vierde termijn bij Oranje, bleef een reactie vanuit Zeist uit. Een vijf jaar oude column van KNVB-commissaris Clarence Seedorf geeft mogelijk inzicht in de houding tegenover Van Gaal, schrijft De Telegraaf.

Seedorf bepaalt samen met directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen en directeur topvoetbal Nigel de Jong wie Ronald Koeman moet opvolgen. Michael Reiziger geldt daarbij als een belangrijke kandidaat. Hij sprak vorige week voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal urenlang met De Jong en Seedorf.

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In augustus 2021 uitte Seedorf zich in NRC al kritisch over de toenmalige keuze van de KNVB om Van Gaal voor de derde keer als bondscoach aan te stellen.

Seedorf kritisch op derde termijn Van Gaal

“Ik zal me respectvol uiten over de persoon die mij ooit heeft gelanceerd in deze mooie, maar bizarre voetbalwereld, Louis van Gaal”, schreef Seedorf destijds. “Door voor de derde keer het bondscoachschap te accepteren, heeft hij duidelijk niet de eer aan zichzelf gehouden. De derde plaats in 2014 was dus niet genoeg voor hem en daar heb ik respect voor”, aldus de oud-international.

Zijn kritiek richtte zich daarnaast nadrukkelijk op het beleid van de voetbalbond. “Vanuit de KNVB zijn er zo weinig frisse ideeën die naar buiten komen. Angst is de grootste adviseur gebleken in de keuzes van de beleidsmakers. Helaas kan ik na dertig jaar topvoetbal gerust zeggen dat de voetballerij te conservatief is. Lef tonen kan tot verlies leiden, maar het herhalen van keuzes waaruit geen enkele progressie blijkt, zie ik als een probleem dat opgelost moet worden”, schreef Seedorf. “De KNVB heeft een ongelooflijk potentieel maar blijkbaar zit het ergens vast. Waar vernieuwing nodig is, komt er iets ouds uit de bus."

Reiziger nadrukkelijk in beeld bij KNVB

Seedorf was in dezelfde column kritisch op de manier waarop Van Gaal in 2021 werd aangesteld. “Onder druk is er gekozen voor Van Gaal, met weer Danny Blind erbij die nog niet zo lang geleden als assistent en als hoofdcoach niet goed heeft gepresteerd met Oranje.”

Vijf jaar later maakt Seedorf zelf deel uit van de groep die over de nieuwe bondscoach beslist. Reiziger sprak afgelopen zondag urenlang met hem en De Jong en geldt na het afhaken van Arne Slot als een belangrijke kandidaat. Ook Van Gaal zou openstaan voor een gesprek wanneer de KNVB opnieuw een beroep op hem doet.

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf denkt dat de column kan verklaren waarom Van Gaal nu terzijde wordt geschoven. "Met de column van 6 augustus 2021 in de hand zou een keuze voor Van Gaal Seedorfs geloofwaardigheid aantasten."